Covid-19: la presencia de Delta no es robusta pero “está trazando un camino”

Hay tres localidades del país donde se han detectado situaciones de Delta sin nexo epidemiológico, lo que "significa que, hasta ahora, la circulación no es robusta", indica el virólogo Humberto Debat.

Este martes se reportó un caso con variante Delta en Buenos Aires, sin nexo epidemiológico determinado, y la situación volvió a activar las alarmas. En esa marco, y recién llegada de Rusia, la ministra de Salud Carla Vizzotti indicó que "estamos cerquita de la circulación comunitaria".

Hasta el momento el país ya suma 202 contagios de coronavirus, la mayoría con nexo epidemiológico determinado, como en el caso del brote en Córdoba capital ocurrido en julio pasado, tras el arribo de un viajero que finalmente falleció esta semana y también otra paciente contagiada con Delta.

Si bien el caso generó más de 800 aislados, dos escuelas cerradas y testeos masivos, el ministerio de Salud Provincial logró contener el brote. Y en el caso de la localidad de Dean Funes, hasta el momento hay 12 casos confirmados con Delta y están relacionados a la detección original de una médica del Hospital Romagosa de esa ciudad, que dio positivo y al ser analizada su muestra se identificó la variante. Allí también se realizaron testeos al azar y por el momento la situación está contenida.

Este martes, el ministerio de Salud confirmó otro caso de Delta. Se trata de un viajero que llegó desde Estados Unidos y estaba en aislamiento. Contabilizando dicho caso, hasta la fecha se han detectado en total 61 contagios de Covid-19 correspondientes a esta variante. En ese marco, desde la Provincia destacaron que no se registraron nuevas internaciones vinculadas.

"Hasta el momento, los casos sin nexo epidemiológico por viajeros o contacto estrecho con personas con antecedentes de viaje o que continúan en investigación, corresponden a siete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de la provincia de Buenos Aires -que se comunicó este martes-. Y luego está el brote que se generó en la localidad de Dean Funes, con 12 personas con delta (y un caso que está en estudio) relacionados a la detección original de una médica", indicó a este medio el virólogo Humberto que además es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba y miembro del consorcio PAIS de genómica de SARS-CoV-2 en Argentina.

El medicó explicó que si se desglosan estas detecciones con nexo epidemiológico con viajeros, las mismas siguen siendo esporádicas, no son sostenibles en el tiempo y no se están expandiendo geográficamente: "Hasta la fecha hablamos de tres localidades del país donde se han detectado situaciones sin nexo epidemiológico, significa que hasta ahora la circulación de Delta no es robusta", dice Debat y agrega: "Por supuesto que está trazando un camino".

Respecto a la situación de la variante Delta en el país, el virólogo indicó que este recorrido es el típico que se suele ver: “Primero algunas detecciones esporádicas, después habrá aumento de la frecuencia de estas detecciones y se sostienen en el tiempo, se extienden geográficamente y se llega una suerte de umbral de casos”.

El virólogo indicó que en general al llegar entre el 1 y 5% de los casos, es decir cuando 1 de cada 100 casos corresponden a esta variante, es cuando la curva de progresión o reemplazo de Delta respecto a otras versiones del virus, es muchísimo más previsible: “De acuerdo a lo que hemos visto principalmente en Inglaterra, es una ventana de tiempo entre unas tres o cuatro semanas, se llega a porcentajes del 50% de la frecuencia, es decir, la predominancia de esta variante, y entre seis y ocho semanas, se puede llegar al 90% de los casos de contagios con esta variante”.

“Cuando la variante sigue este recorrido, termina dominando de forma muy importante”, agrega el especialista y destaca la prioridad en el avance del plan de vacunación.