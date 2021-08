En un vuelo de Aerolíneas, llegaron al país 650 mil dosis de Sputnik V

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas que viajó a Moscú en búsqueda de más dosis de la vacuna Sputnik V aterrizó a las 9.43 de este martes en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, bajo el número AR1065, trajo en sus bodegas 650.000 dosis -400.000 correspondientes al componente 1 y 250.000 al componente 2- y 500 litros de la sustancia activa para su fabricación en el laboratorio local de Richmond. En el mismo vuelo arribó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien ofreció en Ezeiza una conferencia de prensa.

En ese marco, la ministra afirmó que la Argentina "está bien cerca de alcanzar los 50 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus" recibidas desde el inicio del plan de vacunación, a partir de los envíos que llegarán en los próximos días.

Vizzotti también sostuvo que "no hay ninguna vacuna contra el coronavirus en la heladera" y dijo que el proceso de distribución es "sostenido cuando hay ingresos grandes de dosis".

"Es un proceso de una complejidad bien grande. Me llama la atención que no se entienda, parece que fuera una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando no es así. Las vacunas están en constante movimiento desde que llegan al país y se distribuyen en las provincias", dijo la funcionaria ante los medios.

