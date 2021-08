Primera Nacional: Instituto sumó un delantero de 19 años

Instituto sumó un nuevo delantero a su plantel.

Se trata de Matías Godoy, que llegó al club de Alta Córdoba debido a la lesión de Mateo Joaquín.

El atacante llega a préstamo desde Argentinos Juniors hasta el 31 de diciembre.

Godoy, de 19 años, surgió de Atlético de Rafaela, luego pasó al Dinamo Zagreb, de Croacia y retornó a la Argentina para sumarse a Argentinos Juniors.

Además, jugó en las juveniles de la Selección Argentina, tanto en la Sub 15 como Sub 17 donde participó del Mundial Sub 17 en el 2019 en Brasil.