"Si piensan que me van a hacer caer por un error, sépanlo: me fortalecen"

El presidente Alberto Fernández tildó de "miserables" a quienes dijeron que culpó a Fabiola Yáñez por la fiesta de cumpleaños en Olivos, al disculparse por lo que consideró "un error" en pleno momento de restricciones durante la pandemia.

"Algunos miserables dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo", aseveró este lunes el Jefe de Estado. Y agregó: "Yo no soy ni me hago, todo el fin de semana leí todo lo que escribieron los hipócritas". "Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error, sépanlo: me fortalecen", advirtió el jefe de Estado.

Fernández volvió a hablar públicamente por la polémica que se generó a raíz del festejo del cumpleaños de la primera dama en Olivos el año pasado al poner en marcha este lunes el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en La Matanza, donde se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico.

El acto se realizó en el moderno edificio ubicado en la localidad de González Catán con la participación del ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk.

Por su parte, Kicillof, durante su discurso criticó al ex mandatario Mauricio Macri, cuando se planteaba "Qué es esto de tantas universidades", tras sostener que durante el gobierno anterior "cuando pudieron cerraron escuelas", y afirmar que "nos dejaron sin el par y sin la torta".

"Alberto, pueden distraernos con operaciones, pero esta es la realidad", afirmó el mandatario bonaerense al expresar su apoyo al mandatario en medio de las críticas por el incumplimiento de la cuarentena con el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos.

Y añadió: "Nos dejaron sin jardines, sin el futbol gratis, fue un modelo de país para muy poquitos, trabajando solo para los que tienen privilegios, olvidándose de González Catán y de la provincia de Buenos Aires".

El CUDI, construido por la Municipalidad de La Matanza, será el lugar donde se cursarán carreras dictadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui), la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz) y la Universidad Nacional de Hurlingham (UNaHur).

El objetivo de este centro es la formación de profesionales y la investigación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que contará con tres áreas principales de trabajo en tecnología, biotecnología y salud.

El edificio, de 5.100 metros cuadrados y una capacidad de albergar a unos 10.000 estudiantes en tres turnos, posee un auditorio para más de 400 personas, un sector de biblioteca y espacios al aire libre, así como su área de investigación contará con cuatros laboratorios para las distintas carreras.

Fuente: NA