Piquín deslumbró en Córdoba con su espectáculo “El show debe continuar”

Con un espectáculo renovado y a la altura de los grandes musicales de Broadway, con una talentosa performance en danza, música y voz, "El show debe continuar" se presentó este domingo en el Quality Espacio repasando con una secuencia de emotivos cuadros la vida del recordado y siempre homenajeado Freddie Mercury.

Lo de anoche fue un espectáculo especial para todos, y así lo hizo saber el propio Hernán Piquín cuando todavía el público no había terminado de acomodarse en sus butacas y se aprestaba a ver el show. Entre las sombras del escenario y vestido con la característica chaqueta de cuero amarilla y pantalón blanco, Piquín se dirigió al público del Quality expresando: “Hola, ¿cómo están? Después de más de dos años podemos volver para presentar este espectáculo y que con tanto amor hemos armado. Gracias, gracias por la presencia de todos ustedes”.

Con la dirección coreográfica de Laura Cattalini (La Catta), los arreglos musicales del maestro Gerardo Gardelín y diez bailarines en escena, “El show debe continuar” repasa más recordadas canciones de Queen para ir relatando la historia de su líder, Freddie Mercury. Así, el público se conmueve al escuchar la fantástica puesta de danza en canciones como Who wants to live forever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under presure, To much love kill you, I want you break free, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save me, Don´t stop me now, Barcelona, entre otros.

La propuesta va desde el baile y coqueteo con la muerte, con ángeles y con ángeles-demonios, en un show exquisito tanto en la puesta en escena como en el vestuario; digno de disfrutar y recomendar.

Con todas las normas de protocolo, a lo largo de todo el show, el público permaneció sentado, respetando las indicaciones de no levantarse, solo con el movimiento de los pies al compás de la música.

Al final del espectáculo, un emocionado Hernán Piquín se despidió del público cordobés preguntándole si le había gustado el espectáculo y se despidió con “nos vemos mañana", en referencia a su participación esta noche como jurado en La Academia de Showmatch (El trece).