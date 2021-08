"Lamento lo ocurrido, debí haber tenido cuidados que evidentemente no tuve”

El Presidente Alberto Fernández rompió el silencio en la tarde del viernes en un acto en Olavarría. "Hubo una reunión que no debió haber sido y que lamento que haya ocurrido”, dijo.

Luego de que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, considerara este viernes que "se cometió un error que no debería haber pasado y estuvo mal" en relación a las fotos difundidas sobre el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos en julio del año pasado; el Presidente pidió disculpas por no haber "tenido los cuidados que evidentemente no tuvo"

En un acto que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Olavarría, Alberto Fernández dijo que durante los primeros meses de la pandemia se quedó "en Olivos trabajando".

"Viví todo ese tiempo en un gran vértigo que me hizo tener reuniones con cientos de personas. No podía hacer otra cosa”, describió.

“En ese contexto, el 14 de julio, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos que no debió haber sido y que lamento que haya ocurrido. Mirado en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no tuve”, señaló el mandatario.

Fernández destacó que los hechos se conocen porque cuando la Justicia pidió los listados de la gente que ingresó a la Quinta presidencial durante esos meses, “nosotros lo contamos, porque no ocultamos nada”. También, le pidió disculpas a las personas que se pueden sentir afectadas por la situación. “Hay gente que sufre y padece todo esto”, reconoció.

“Desde esa condición humana que tenemos los políticos, lamento lo ocurrido. No va a volver a ocurrir”, cerró el Presidente, evidentemente afectado por lo ocurrido.