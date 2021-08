“Esta medalla para el deporte argentino es un logro muy grande e importante”

Gastón Revol habló sobre el significado de la presea conseguida por Los Pumas Seven en los Juegos Olímpicos. El cordobés explicó que todavía no termina de caer en cuenta de lo que se obtuvo.

El debut de Revol en la Selección de rugby 7 fue en el 2009 en el Seven de Londres ante el seleccionado de Portugal.

El debut de Revol en la Selección de rugby 7 fue en el 2009 en el Seven de Londres ante el seleccionado de Portugal.





Los Pumas Seven lograron una de las medallas para el deporte argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio. El seleccionado de rugby consiguió, tal vez, sin pensarlo, una de las grandes alegrías para nuestro país en un evento deportivo que no llegó a cosechar tantas preseas como las deseadas.

Las Leonas y el equipo nacional de vóleibol fueron los otros conjuntos que le brindaron a Argentina logros importantes en el evento olímpico llevado a cabo en tierras japonesas.

Sin embargo, la obtención del bronce por parte del rugby seven fue especial, ya que se convirtió en la primera medalla que obtuvo el deporte nacional.

Uno de los cordobeses que vistió la camiseta argentina en estos Juegos Olímpicos fue Gastón Revol, quien, junto a Lautaro Bazán Vélez, Germán Schulz y Luciano González Rizzoni, integró la lista de jugadores que representaron a la provincia en este deporte.

El experimentado jugador de 34 años habló con La Nueva Mañana y explicó lo que significa esta medalla para el rugby argentino y para el grupo de trabajo.

Revol no sólo logró medalla olímpica en Tokio 2020, también tiene una medalla de oro en los Panamericanos de 2019 y una de plata en los Panamericanos del 2015.

“Esta medalla, para nosotros, para el grupo, para el rugby argentino, creo que hasta para el deporte argentino, es un logro muy grande y muy importante. Es un premio para tanto sacrificio y a confiar en lo que estábamos haciendo. Esa fue la clave porque confiamos siempre desde el inicio en que teníamos las herramientas para llevarnos una medalla y así fue, por eso estamos muy contentos como así también en lo personal”, contó Revol como primer análisis de lo conseguido hace algunos días.

No obstante, y, al margen de la alegría, el propio jugador contó que todavía no termina de caer del todo y que espera que con el paso del tiempo se toma mayor dimensión. En ese marco relató: “Cuesta caer, estamos en eso y creo que vamos a seguir cayendo por mucho tiempo y cuanto más tiempo pase, más valor le vamos a dar a esto que hemos logrado”.

Cabe recordar que Los Pumas ‘7, lograron la medalla de bronce para la delegación albiceleste, al derrotar en el encuentro por el tercer puesto a su par de Gran Bretaña, por 17-12. Fue en el estadio Olímpico de la capital japonesa, en donde el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora culminó de la mejor manera posible un certamen que presentó también un camino difícil, a partir de complicaciones que surgieron para armar la formación, por lesiones y suspensiones.

Revol nació en Córdoba el 26 de noviembre de 1986. Actualmente es jugador del Club La Tablada de la Unión Cordobesa de Rugby en Argentina.

“Creíamos en nosotros, sabíamos que obviamente no éramos candidatos, que íbamos a enfrentar a los mejores equipos del mundo, pero confiábamos en nuestras armas, en nuestras herramientas y en los jugadores que teníamos en nuestro equipo para poder dar pelea y eso muy importante para poder lograrlo. Creíamos en que éramos capaces de conseguirlo”, contó el hombre de La Tablada.

Al referirse al mejor y peor momento que le tocó vivir en el ámbito deportivo en Tokio, Gastón no pudo evitar hablar sobre la expulsión que sufrió ante Sudáfrica, como punto negativo de un proceso muy positivo en estos Juegos.

“El mejor momento, sin dudas, fue cuando terminó el partido con Gran Bretaña y la medalla de bronce fue una realidad y el peor momento fue cuando me sacaron la roja contra Sudáfrica. Sentí que con esa expulsión el partido se perdía y la ilusión de ganar una medalla, también. Fue el peor momento, pero por suerte se acabó pronto porque los chicos se pusieron el equipo al hombro y sacaron adelante un partido que parecía prácticamente imposible”, explicó Revol.

En esa oportunidad, con un jugador menos durante todo el encuentro por la expulsión del cordobés cuando iban casi dos minutos y medio de juego en el duelo por los cuartos de final ante Sudáfrica, el equipo que dirige Santiago Gómez Cora se sobrepuso y terminó logrando un heroico triunfo que le dio el pasaje a las semifinales.

“Este logro se debe al trabajo de mucha gente durante muchos años”, contó el propio Revol.

Además, Gastón indicó lo que significa esta medalla, en un contexto de pocos triunfos argentinos en Tokio. “No creo que el hecho de que sea una de las pocas medallas conseguidas tenga implicancia, creo que el logro es lo que es por lo que nos costó y por lo que significa para nosotros y para el rugby argentino. Ojalá hubiese estado acompañada de otras 30 medallas más, lamentablemente no se dio así, fueron pocas y obviamente estamos muy contentos de ser una de esas”, manifestó.

Demoras al regreso

Gastón Revol le contó a La Nueva Mañana cómo fue la situación que les tocó vivir al momento de regresar al país desde Japón.

“El tema de la demora no fue tan grave en realidad, parecía que iba a ser mucho tiempo por eso al principio fue como que iban a ser diez días más, pero por suerte se consiguió vuelo rápido, fueron tres, cuatro días más que sirvieron para poder descansar allá y disfrutar un poco de la villa olímpica sin la presión de la competencia, que hasta estuvo óptimo en ese sentido”, reconoció el jugador cordobés.

A su vez, quien se desempeña como fullback o medio scrum habló sobre la forma en la que se trabajó pensando en estos Juegos y analizó: “Sin dudas, este es el camino y es el camino que venimos recorriendo desde hace mucho tiempo, no es que lo hayamos hecho recién para estos Juegos Olímpicos estos últimos años. Es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo y por suerte, hoy da sus frutos y creo que el camino es este, el del trabajo diario, el de creer en un proyecto en un proceso y bancar, a pesar de que muchas veces los resultados no llegan, pese a que se labura mucho y bueno, a veces los resultados no llegan. De todas maneras, creo que hay que seguir confiando siendo pacientes porque a la larga todo se da”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]