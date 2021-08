Elecciones PASO: el Frente de Todos lanzó su campaña en Córdoba

El senador Carlos Caserio encabezó este lunes el acto en el Anfiteatro José Hernández de la ciudad de Jesús María, acompañado por Gastón Mazzalay y Graciela Brarda. “Se abrió una puerta enorme, con un gran horizonte para la Argentina. La vida que queremos empieza a ser realidad. Vamos a superar la pandemia, va a mejorar la economía, vamos a poder cumplir con los argentinos los compromisos que asumimos en el 2019, pero para eso necesitamos senadores y diputados que acompañen al proyecto nacional”, expresó Caserio.

“Acá se eligen dos modelos de país: el modelo que hoy gobierna el país con Alberto presidente, al cual todos nosotros le pusimos el hombro, que dejó atrás la especulación financiera, que trabaja para el crecimiento y la producción, o de lo contrario, el que quiere volver al pasado”, explicó.

La diputada Gabriela Estévez encabezó, por otro lado, el acto en el Espacio Muñiz de Río Cuarto, acompañada por Gastón Tomatis, Thiago Galván, Francina Mattoni, Pablo Tissera y Facundo Armella. “La lista del Frente de Todos es la lista de la juventud, de las mujeres, del futuro. No nos interesan las viejas peleas. Tampoco nos interesa volver al pasado. Nuestro único interés es la reconstrucción de Córdoba y de la Argentina. Nuestra principal obsesión es crear fuentes de trabajo para nuestros jóvenes, fuentes de trabajo de calidad y respetuosas del ambiente. Gracias a la campaña de vacunación del Gobierno Nacional estamos saliendo adelante, avanzando hacia la recuperación. En septiembre los cordobeses y las cordobesas vamos a llenar las urnas de amor, alegría y esperanza para construir la vida que queremos”, dijo Estévez.

El secretario de Obras Públicas Martín Gill participó en el acto en el Hotel Amérian de la ciudad de Villa María, acompañado por Natalio Graglia y Sandra del Bo. “El Gobierno de Alberto Fernández está dando vuelta definitivamente la página de desencuentros entre Córdoba y Nación. Estamos absolutamente convencidos que no hay Nación sin Córdoba y no hay Córdoba sin Nación. Que si a Córdoba le va bien, Argentina tendrá un motor impresionante para su desarrollo. No es cierto que el camino sean los antagonismos. Esa es la agenda de algunos dirigentes para mantenerse en sus lugares y tener de rehenes a los cordobeses. Nuestra agenda es la agenda de la gente, es la que tenemos con nuestros vecinos para que le llegue la vacuna”, afirmó Gill.

Por su parte, la concejala Olga Riutort encabezó el acto en el Teatro Griego de la ciudad de Córdoba, acompañada por Pablo Carro e Ilda Bustos. “Estamos convencidos de apoyar a Alberto Fernández porque lo que está en juego en esta elección es el debate de la pospandemia y si tomamos el camino del pasado con ajuste, endeudamiento y recesión o el que eligió el pueblo en 2019 de desarrollo, inversión, trabajo y salario”, expresó Riutort. “La Nación demostró la grandeza de gobernar para todos sin diferencias políticas y por eso hizo lo que la gestión anterior no cumplió. Financio la caja de jubilaciones, invirtió en obras públicas, le dio a la ciudad el dinero para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Bajo Grande, construyó cuatro centros de salud y sobre todo se ocupó de proteger a Córdoba, como a todas las provincias argentinas. Apostamos a la esperanza y no al miedo, por eso sabemos que nos espera un futuro de grandeza y bienestar”, concluyó.