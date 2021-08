Reactivan la búsqueda de Mariela Bessonart, desaparecida en 2005 en Villa María

“Es correcta la información, pero no reabrí la causa, sino que reinicié la búsqueda”, indicó la fiscal a El Diario. Foto: gentileza

La fiscal de Instrucción del Segundo Turno, Juliana Companys, reinició la búsqueda de Ma­rie­la Ale­jan­dra Bes­so­nart, la mujer de 38 años que desapareció el miér­co­les 28 de sep­tiem­bre de 2005, luego de que su ex es­po­so, el pro­duc­tor agro­pe­cua­rio Ro­dol­fo Ce­fe­ri­no “Rody” Del­pi­no, di­je­ra que la ha­bía lle­va­do con su au­to­mó­vil has­ta el cen­tro de Villa María, don­de iba a rea­li­zar unos trá­mi­tes bancarios.

Del­pi­no ha­bría si­do el úl­ti­mo en ver­la con vi­da y fue quien, tres días des­pués, rea­li­zó una ex­posición po­li­cial denun­cian­do su de­sa­pa­ri­ción. Fue acusado, quedó detenido pero finalmente, la falta de pruebas, quedó en libertad.

Des­de en­ton­ces y has­ta la ac­tua­li­dad transcurrieron 15 años y 10 meses, pero el pa­ra­de­ro de Ma­rie­la si­gue siendo una gran in­cóg­ni­ta, un mis­te­rio sin re­sol­ver.

Según publicó el Diario del Centro del País, en las últimas horas Companys les receptó amplias y pormenorizadas declaraciones testimoniales a Gladys Bessonart y Norma Avaro, la hermana y una de las mejores amigas de la bella mujer, quienes comparecieron el martes y miércoles, respectivamente, en la sede de la Fiscalía villamariense.

Sin embargo, pudo saberse que la búsqueda de Mariela se reanudó a mediados de julio, cuando la funcionaria judicial decidió profundizar la investigación luego de que las actuaciones procesales quedaran virtualmente “cajoneadas” durante un largo tiempo.

“Es correcta la información, pero no reabrí la causa, sino que reinicié la búsqueda”, indicó la fiscal a El Diario y agregó: “la causa sigue en la Cámara (del Crimen) y a mí me quedó la búsqueda y en eso estoy. Voy a realizar una serie de procedimientos, pero todos muy reservados atento la sensibilidad del caso, por lo que no voy a dar notas ni detalles”.

La desaparición de Mariela se judicializó en los primeros días de octubre de 2005 y la investigación quedó en manos del entonces titular de la Fiscalía del Segundo Turno, Gus­ta­vo Atien­za, ya jubilado.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).