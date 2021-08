Un año sin Mónica Ordóñez: "Lo único que pido es que la Justicia trabaje"

La hermana de la mujer asesinada en Río Cuarto, reclamó avances en la causa que aún no tiene ningún acusado y pidió que se cambie la carátula del caso a "femicidio".

“Se está por cumplir un año del femicidio de mi hermana, que es este jueves, y la investigación no ha dado ningún resultado", dijo Soledad, hermana de la víctima. Foto: gentileza Puntal

Se cumple un año del crimen de Mónica Ordónez, la mujer de 35 años que fue encontrada asesinada en una garita, a metros de una pasarela sobre las vías del tren, en Río Cuarto. Desde entonces, la causa pasó por diferentes estadíos, sin dar con el autor del crimen. Este jueves al mediodía realizarán un intervención mural en el lugar donde fue hallado el cuerpo de la joven.

En ese marco, su hermana, Soledad, reclama que se esclarezca el caso para que ella “pueda descansar en paz”. Sostiene que las pruebas genéticas apuntan al padre, que falleció tiempo después del hecho pero lamenta que el análisis no fue completo y que falta un segundo informe que podría ser determinante. Además, al igual que al principio de la investigación, reclama el cambio de carátula a femicidio.

“Se está por cumplir un año del femicidio de mi hermana, que es este jueves, y la investigación no ha dado ningún resultado. Lo único que nos acercó un poco más a la verdad fueron los estudios de ADN, que llegaron a la mitad. Esto fue muy duro para mí, porque el informe de esos análisis, que es fundamental, vino incompleto”, señaló la hermana de Mónico en declaraciones a Puntal.

En el mismo sentido, detalló que la prueba genética apunta a su padre, que antes de fallecer fue denunciado por la misma Soledad por abuso sexual reiterado contra su hermana.

“No me importa que él haya muerto; yo necesito la verdad para que mi hermana descanse en paz. Lo único que pido es que la Justicia trabaje, porque me vi orillada, empujada a tener que salir a hablar, y a quejarme de sus acciones”, aseguró Ordóñez.

La mujer apuntó sus críticas a la investigación que lleva adelante el fiscal de instrucción Fernando Moine, a quien le reprochó que nunca la citó a declarar.

“Siento que no se ponen en el lugar de la víctima, que les falta humanidad, porque de otra forma no permitirían que sigamos sufriendo, que nos cierren las puertas, que no nos atiendan. Tuvimos que expornernos con mi abogada para que, después, llegaran los primeros resultados de las muestras de ADN”, sostuvo.

“Mónica luchó. Mónica se defendió, y dejó servidas las pruebas para que llegaran a los resultados de forma rápida. Pero sufrimos por la forma de trabajar que tiene la Justicia de Córdoba", indicó Soledad y agregó que aún no logra entender cómo es que solo haya llegado la mitad del análisis de las muestras de ADN. "En Río Cuarto, en todos los casos judiciales graves, quedaron muchas cosas sin resolver. Es vergonzoso”, cerró.