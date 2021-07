Bardach: "Las condiciones en las que entrenamos son nefastas"

La nadadora cordobesa Virginia Bardach tuvo su segunda experiencia olímpica en los Juegos de Tokio 2020 y no le fue cómo esperaba. Finalizó última en su serie de los 400 metros combinados con un tiempo de 5m01s98 y quedó en el 17° lugar de la clasificación general.

Antes de dejar la Villa Olímpica dejó una interesante reflexión y una fuerte denuncia sobre las condiciones en las que se entrenan los deportistas amateurs de alto rendimiento en la Argentina.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la joven de 29 años afirmó: "Se terminan mis segundos Juegos Olímpicos y vivir esto una vez era un sueño, pero dos es algo increíble. Quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo".

Y luego agregó: "Igualmente, me gustaría llamar a la reflexión acerca de lo que pasa en Argentina con el deporte y más con los deportistas amateurs. No solo son estos 14 días que se viven en un Juego Olímpico, si no que hay muchos años de trabajo atrás de todo esto. Trabajo que es muy poco visible, y las condiciones en las que entrenamos son nefastas".

"No quiero que se malinterprete porque no es una excusa, solo es la realidad que vivimos la mayoría de los deportistas argentinos. También me gustaría remarcar que antes de ser deportistas o un resultado deportivo, somos personas. Hay muchos comentarios que son demasiado hirientes y que no creo que seamos merecedores de eso", continuó.