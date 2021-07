La carta de la mamá de Santiago Maldonado en el día que cumpliría 32 años

Stella Pelloso, la madre de Santiago Maldonado, compartió un emotivo mensaje recordando el cumpleaños de su hijo que este 25 de julio, cumpliendo 32 años.

La próxima semana, el 1 de agosto, se cumplirán cuatro años de la fecha de su desaparición, durante la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen, provincia de Chubut. El cuerpo del joven artesano apareció río arriba luego de 78 días de búsqueda.

La fecha de muerte fue ubicada entre algo más de 50 y 73 días, lo que puso en serías dudas que Santiago haya estado siempre en el río como afirmó el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullich a la cabeza del Ministerio de Seguridad, que en todo momento avaló el proceder de la fuerza de Seguridad.

Carta a #Santiago de su mamá Stella, en el día de su cumpleaños.

Hilo pic.twitter.com/meFbxnvIJM — Sergio Maldonado (@vikingomaldo) July 25, 2021

Hasta el momento, la causa sigue detenida, sin investigación y sin juez, tal como aseguró hace pocas semanas Sergio Maldonado, hermano mayor del joven. En ese marco, la familia y amigos continúa reclamando verdad y justicia. "Nadie hace justicia por vos", escribió este domingo la mamá de Santiago.

Carta a Santiago de su mamá Stella, en el día de su cumpleaños:



Un 25 de Julio de 1989 todo era alegría con un bebé hermoso entre nosotros.

Van cuatro años qué no te tenemos, estas siempre en nuestro corazón.

Son tantos los recuerdos, de niño siempre eras alegre y cariñoso.

Estos últimos cuatro años sólo es tristeza, no sabemos qué te pasó ni tenemos justicia.

Vos diste tu vida por los hermanos originarios y nadie hace justicia por vos.

Siempre qué salías me decías, Yo siempre voy a estar cuándo me necesiten. Esa fue la última vez, porque nunca más volviste.

Hay veces que siento que en algún momento vas a llegar. Te extrañamos tanto, eras un ser maravilloso con un gran corazón.

Ya cumplirías 32 hermosos años.

Nunca te voy a olvidar.

Te mandó un beso enorme al cielo.

Mamá.

Verdad y Justicia por SANTIAGO MALDONADO!

#SantiagoPresente

#ElEstadoEsResponsable

#JusticiaPorSantiago

#JusticiaPorSantiagoMaldonado

#RespuestasPorSantiagoMaldonado