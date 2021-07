Elecciones 2021: el Nuevo MAS presentó a sus candidatos en Córdoba

Este viernes el Nuevo MAS realizó una conferencia de prensa para presentar sus candidaturas en Córdoba. Allí hablaron, Julia Di Santi, referente del Nuevo MAS y de la agrupación feminista Las Rojas y delegada docente, quien será precandidata a primer diputada nacional por Córdoba. También hablo Eduardo Mulhall, dirigente del Nuevo MAS y delegado docente, quién será precandidato a primer senador nacional por Córdoba, y Franco Bergero, precandidato a segundo diputado y uno de los 27 estudiantes procesados por las tomas universitarias del 2018.

Los integrantes de las listas para las PASO y las generales que se vienen destacaron que el Nuevo Mas “representa una alternativa al gobierno de Fernández”.

Al respecto, Julia Di Santi afirmó: "Estamos muy contentos de presentar a nuestros candidatos en Córdoba. Queremos presentar una alternativa al gobierno de Fernández que despertó muchas expectativas pero no se han visto cumplidas. A su vez, el macrismo no es alternativa proponen un gobierno de ricos y para ricos, y Schiaretti no presenta diferencias de fondo a la hora de aplicar un ajuste a los trabajadores. Por eso creemos que es necesario renovar la política en general, y particularmente a la izquierda. Le pedimos a la gente que nos apoye en las PASO de septiembre para poder participar luego de las generales".

Luego, Eduardo Mulhall señaló: "Ser parte de las listas de Manuela Castañeira en Córdoba es un orgullo. Desde el Nuevo MAS creemos que son necesarias medidas de fondo para que a la crisis no la paguen los trabajadores. Por eso proponemos que el salario mínimo debe ser igual a la canasta familiar que hoy ronda los 70 mil pesos, creemos que hay que acabar con la precarización y para eso es necesario el pase a planta permanente”.

“La plata está y los recursos deben salir de un impuesto real a las grandes fortunas y del no pago de la deuda. También es fundamental aumentar el presupuesto de salud y educación. Estas son las medidas que proponemos desde el Nuevo MAS para realizar cambios de fondo", completó.

Otros candidatos presentes en el acto fueron Miguel Díaz, precandidato a diputado y delegado fabril y referente de la lista marrón del SUTNA (gremio del Neumático), y Davina Maccioni, referente de Las Rojas y parte de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba.