La Liga LGBTIQ+ de las Provincias celebró el DNI para personas no binarias

Este martes, el Registro Nacional de las Personas publicó el Decreto 476/2021 de “Documento Nacional de Identidad para personas no binarias” y este mediodía, el presidente Alberto Fernández realizó el anuncio en un acto en el Museo del Bicentenario acompañado por el Ministro del Interior Eduardo de Pedro y la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta.

Al respecto, representantes de la la Liga LGBTIQ+ de las Provincias celebraron la medida y señalaron que se trata de una larga lucha del colectivo. Por la organización estuvieron presentesen el acto Manuel Castillo (San Luis), Margarita Mattoni (Córdoba), Mathias Lacroix (San Juan), Francis Caraballo y Princesa Echevarría (Entre Ríos).

“Estamos siendo testigues de una conquista histórica para el colectivo de personas no binarias. Este decreto es el resultado de una larga lucha, que tuvo en la Ley de identidad de género un punto de inflexión con el reconocimiento de nuestro derecho a la identidad de género autopercibida, por fuera de todo biologicismo y binarismo. Con este decreto cerramos el círculo de ese reconocimiento, habilitando el Estado Nacional a las autoridades competentes a emitir documentos de identidad no binarios, acorde a la legislación nacional vigente y al derecho internacional. Estamos muy felices de poder estar viviendo este momento”, expresó Manuel Castillo, Secretarie de Juventudes de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.

“El decreto publicado por el Renaper viene a reparar años de exclusión del colectivo de personas no binarias en relación al derecho al registro de nuestras identidades. Hasta este momento, muchos registros civiles estaban emitiendo actas de nacimiento sin consignar el género de las personas, pero seguíamos sin poder acceder a un DNI que respete nuestra identidad. Con este decreto el Poder Ejecutivo se hace eco del reclamo histórico de nuestro colectivo, de los derechos reconocidos por los tratados internacionales y la ley de identidad de género, así como de los fallos judiciales que le demandaban al Estado Nacional la emisión de documentos de identidad respetuosos de nuestras identidades. Hoy somos un país más inclusivo e igualitario que ayer”, agregó Hernán Vidales, secretarie de Salud Integral de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.

El Decreto establece que todas aquellas personas cuyas Partidas de Nacimiento se expidan en el marco de la Ley de Identidad de Género en las que se consigne una opción para la categoría “sexo” que no sea “F” –Femenino- o “M” –Masculino-, o bien si el mismo no se hubiere consignado, podrán solicitar que en la zona reservada al “sexo” en los Documentos Nacionales de Identidad, y en los Pasaportes Ordinarios para Argentinos, se consigne la letra “X”; utilizándose en este caso el carácter “<” en la casilla correspondiente al campo “sexo” en la Zona de Inspección Visual.

En tanto, la diputada nacional por Córdoba del Frente de Todos, Gabriela Estévez, expresó: “Celebro el decreto del Poder Ejecutivo en pos del reconocimiento del derecho a la identidad de las personas no binarias. Se trata de una nueva conquista en materia de derechos humanos que el Estado debía a este colectivo y a la sociedad toda desde la sanción de la Ley de identidad de género en 2012. Esta Ley fue pionera en el mundo entero al reconocer el derecho de toda persona a la identidad de género autopercibida. Una Ley que además era no binaria, por lo que ese derecho alcanzaba a las personas que no se identifican con la masculinidad o la feminidad, a pesar de lo cual - hasta la publicación de este decreto - no podían acceder a un DNI que reconociera, respetara y registrara su identidad”, expresó Estévez, quien es vicepresidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación.

”Con este decreto, Argentina se transforma en el primer país de América Latina y el Caribe en reconocer el derecho al registro de las identidades no binarias. Seguimos ampliando ciudadanía, construyendo inclusión e igualdad. Una vez más, nuestro país marca el pulso de los derechos humanos a nivel global”, concluyó Estévez.