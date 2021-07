Aún en pandemia, el Sanatorio Allende apuesta por la empleabilidad inclusiva

Muchos han sido los aprendizajes de la pandemia. Implicó cambios en diversos sentidos, a todo nivel y en todas partes del mundo. Un gran ejemplo ha sido todo lo que significó para los espacios laborales dónde llevamos adelante todo tipo de desafíos.

En 2019 la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) puso en marcha proyectos de inclusión laboral en todo el país y se logró una gran participación de empresas. Muchas de ellas fueron superando distintas etapas y, lamentablemente, pocos se concretaron.

En Córdoba hay una historia que cumplió dos años y no deja de ser un ejemplo de tenacidad y superación. Se inició solo unos meses antes del impacto que significó el Covid, pero su potencia pudo más y no detuvo esa oportunidad laboral para quienes habitualmente no la tienen.

Uno de los casos que avanzaron sostenidamente con empresarios comprometidos, acaba de cumplir dos años de desarrollo ininterrumpido y es un motivo de orgullo para las dos organizaciones y todo su personal, que siguen trabajando como el primer día en este desafío social.

Con una pequeña y breve reunión, enmarcada por las normas de distanciamiento y cuidados de protocolo, se pudo hacer un reconocimiento a los verdaderos protagonistas. Daniel y Federico -ausente por una reciente operación- tienen síndrome de down y cumplieron dos años trabajando en el sector de ingreso de una de las más reconocidas organizaciones de salud en la ciudad capital, en sus centros integrales ubicados en Nueva Córdoba y el Cerro de las Rosas.

“Ya transcurrieron dos años desde que Consultores de Empresas nos propuso como Centro para su programa de inclusión laboral, lo analizamos y hoy, habiendo transcurrido ese tiempo, sabemos que no solamente para Daniel y su familia ha sido una muy buena iniciativa sino también para nuestra Institución, nuestros colaboradores y nuestros pacientes. Por lo tanto, es absolutamente recomendable el desarrollo e implementación de una verdadera política de inclusión”, comenta el Cr. Tomás Allende, Director Ejecutivo del Sanatorio Allende.

La división Óptima Seguridad del Grupo Consultores de Empresa, prestadora de servicios de control de acceso y seguridad para el Sanatorio Allende, coordina las tareas para estas posiciones desde el comienzo con los mismos estándares de operación y resultados para ese puesto que el resto de sus compañeros, afianzamiento en su labor, la integración en concordancia con sus aptitudes, el compromiso y la responsabilidad con que llevan adelante el trabajo asignado.

“Siempre decimos que este desafío nos traza a todos. Ellos son quienes llevan adelante la tarea y desarrollan su actividad con gran responsabilidad; pero, fundamentalmente se entienden como parte de un equipo y son uno más. Por supuesto que la predisposición de sus compañeros, supervisores y los miembros del Sanatorio Allende también fue clave y les estamos muy agradecidos por sostener con gran actitud este proceso que anhelamos se replique en más empresas”, aporta el Lic. Jeremías González Ferioli, director del Grupo Consultores de Empresas, como resumen de lo referenciado claramente por todos los miembros de su equipo de Óptima Seguridad.

Grupo Consultores de Empresas hace tres años logró el Sello de Gestión Inclusiva otorgado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y siempre añora que más empresas se sumen a estos procesos, que son una manera concreta de inclusión. Si bien muchas propuestas se han presentado, la pandemia también jugó una mala pasada y corrió el foco. La compañía espera que, con el avance de la lucha contra el Covid, se puedan abrir nuevas puertas laborales genuinas para quienes tanto tienen por dar en espacios que puedan desarrollarse.