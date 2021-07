La investigación por Guadalupe seguirá "bajo instrucción policial"

El juez Ariel Parrillis afirmó que la investigación para dar con la pequeña de cinco años, aún no logró de definir hipótesis y no se puede configurar un delito concreto.

El magistrado aseguró que "no se descarta ninguna hipótesis" y que hasta el momento no aparece ningún rastro que indique que Guadalupe Belén Lucero "no esté con vida". Foto: gentileza.