San Luis: una multitudinaria marcha pidió por la aparición de Guadalupe

A un mes de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, sus familiares realizaron este miércoles una multitudinaria marcha bajo la consigna "que retumbe todo San Luis hasta que nos devuelvan a Guada”, acompañados por vecinos, organizaciones sociales, la Iglesia y grupos feministas que reclamaron su aparición con vida.

Antes de marchar, Yamila Cialone, mamá de Guadalupe, en declaraciones a Télam reiteró: “A los que la tienen les pido que me la devuelvan, no me la pueden haber sacado, no hay motivos. Y espero que la policía y la Justicia cumplan el compromiso de jamás detener la búsqueda”.

Yamila rememoró que el día que desapareció Guadalupe, el 14 de junio, ambas jugaron en la cama hasta las 11 de la mañana “porque hacía mucho frío y yo no quería ir al cumpleaños de su tía y madrina, Georgina, pero ella quería saludarla y por eso fuimos”, dijo al referirse al domicilio desde donde desapareció su hija, en el barrio 544 viviendas, en la zona sur de San Luis.

El lema de la marcha fue "que retumbe todo San Luis hasta que nos devuelvan a Guada”, y se entonaron cánticos reclamando justicia, la aparición de la niña y el castigo a los culpables.

La marcha fue encabezada por los padres de la nena desaparecida y su hermano Benjamín, de 9 años, quien llevaba un cartel que él mismo confeccionó pidiéndole a Dios que le traiga a Guada.

Fuente: Télam.

