Di María: "Soñamos tanto, peleamos tanto por lograr esto"

Argentina se consagró campeón de la Copa América 2021 y logró su estrella 15 en este certamen; y el gran héroe de la final fue Ángel Di María.

"Fideo" marcó el tanto del 1-0 del triunfo 1-0 de la Selección ante Brasil.

"Todavía no puedo llorar, no termino de caer. Soñamos tanto, peleamos tanto por lograr esto. Mucha gente nos decía que no volvamos pero nos seguimos dando la cabeza contra la pared y hoy se rompió la racha", dijo el futbolista surgido de las inferiores de Rosario Central al término del partido.

Di María fue uno de los jugadores más criticados, pero aún así de los que más hizo por jugar con la camiseta de la Selección. Su gran nivel en el PSG lo devolvió a las convocatorias. Y empezó de suplente y obtuvo en base a su juego ser titular en la final.

"Estoy feliz por mis hijas, por mi mujer, por mis viejos, por toda la gente que nos bancó y por todos los locos que vinieron acá. Viene un Mundial dentro de poco y esto es un envión muy grande", narró Di María.