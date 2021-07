Gallizzi: “A la Selección tenés que venir con lo que mejor sabés hacer”

Los Juegos Olímpicos de Tokio están cada vez más cerca y para la cita deportiva las diferentes selecciones de diversos deportes a nivel mundial se preparan, en algunos casos, con años de anticipación. En el caso del básquetbol, hace algunos días se definieron los últimos clasificados, incluida el equipo nacional de Eslovenia, que será rival de Argentina en la fase de grupos de la competencia.

Justamente, la Selección dirigida por Sergio Hernández trabaja por estas horas en Las Vegas pensando en disputar una serie de partidos amistosos; y partir, después, a tierras japonesas para comenzar su participación de en los JJOO. Aún con 15 preseleccionados, el equipo argentino comenzó con dicha puesta a punto, esperando la definición de los doce jugadores definitivos que serán parte del plantel.

Entre esos basquetbolistas se encuentra Tayavek Gallizzi, uno de los internos que fue parte del equipo subcampeón en el Mundial 2019 y que hace algunas semanas fue confirmado como nuevo integrante de Instituto para jugar la Liga Nacional de Básquetbol.

El nacido en Santa Fe el 8 de febrero de 1993, conoce esta historia de jugar en la Selección argentina y lo que representan las preparaciones para afrontar diferentes certámenes.

En diálogo con La Nueva Mañana, desde Las Vegas, el ex Regatas de Corrientes, entre otros equipos, contó cómo se llevan adelante estos días de trabajo, con el comienzo de la preparación.

“Me siento un jugador mucho más completo”.

“Son duros, pero ya sabemos cómo tenemos que trabajar, no hay otra forma de entrenar si querés ir por un objetivo”, comenzó diciendo ‘Taya’, sobre las primeras jornadas de trabajo en tierras norteamericanas.

“Estos primeros entrenamientos costaron un poco, pero le vamos agarrando el ritmo de a poco, con la intención y las ganas de estar dentro de una Selección argentina”, siguió explicando el jugador que también tuvo paso por Quilmes de Mar del Plata y que surgió en Círculo Israelita Macabi.

El interno se preparó con Ignacio Barsanti, asistente técnico de Lucas Victoriano, quien será nuevamente su entrenador en La Gloria de Alta Córdoba.

En ese trabajo previo a la llegada a Las Vegas, Gallizzi buscó encontrar su mejor versión física y basquetbolística para afrontar los entrenamientos con la Albiceleste, siendo uno de los pocos jugadores que llegaron a esta convocatoria después de haber jugado la Liga Nacional de Básquetbol.

Sobre esto, el jugador de 28 años indicó: “A mí me da un orgullo muy grande, sobre todo porque significa que me mantengo al día en lo que se trata de mi juego. Voy sumando cosas y voy creciendo en ese sentido y esto viene a ser el propio y el reconocimiento”. Además, agregó: “El hecho de estar entre una lista reducida de jugadores para disputar un torneo tan importante es algo glorioso”.

“Antes de viajar a Las Vegas hablé mucho con Lucas (Victoriano)”.

Su rol de “obrero” dentro de la Selección

“Esto es algo que se habla siempre en cada concentración sobre cómo es uno como jugador dentro de un equipo que tiene diez meses para trabajar y cómo sos dentro de la selección argentina”, explicó en diálogo con este medio Tayavek sobre su trabajo dentro del plantel y narró: “Barsanti me preguntaba cuál es tu oro. Él le decía el oro a lo que mejor hacés, entonces vos a la Selección tenés que venir solo con tu oro, no tenés tiempo para sumar el tiro de media distancia u otras cosas. Acá tenés que venir con lo que mejor sabés hacer”. Además, contó: “Sobre todo, porque los puntos van a pasar por otros compañeros. Mi trabajo es cortinar, defender duro, darles velocidad y dinámica a las ofensivas”.

En cuanto a la preparación que se lleva adelante en La Vegas, el flamante jugador de Instituto se refirió a lo que ocurre cuando la Selección entrena pensando en un Mundial o en un Juego Olímpico.

“El entrenamiento es igual de duro, igual de fuerte históricamente dentro de la selección argentina. Lo que buscamos es lógicamente pulir detalles en días y eso también es un tema, porque tenemos que ganarle al tiempo, sumar y agarrar todas las ofensivas y las defensas, los movimientos, las opciones. Lo que está bueno es que muchas de las cosas que venimos haciendo es el trabajo que realizamos hace mucho tiempo”, explicó.

Gallizzi y su llegada a Instituto

Con la expectativa de quedar entre los doce y la confianza de que se puede hacer un gran torneo en Tokio, Tayavek no desvía su atención. Pero se tomó su tiempo para hablar de lo que significa su llegada a Instituto para afrontar la próxima temporada.

“Antes de viajar a Las Vegas hablé mucho con Lucas (Victoriano) y con el asistente Barsanti, de hecho, yo estaba entrenando con él, me estuve preparando varios días”, dijo Tayavek, expresando, además que “deportivamente, me siento un jugador mucho más completo, tengo más recursos y eso lo demostré en mi última temporada en Regatas de Corrientes”.

El ala pivot comentó: “Eso es lo que pretendo dentro de Instituto, del 2019 a hoy, siento que siempre fui creciendo y evolucionando. Por ahí pasa también mi decisión de irme a Instituto, pasa por tener un cuerpo técnico y un método de trabajo que fue fundamental y es lo que me volvió a meter en una Selección que fue a un Mundial y a hora en una preselección para unos Juegos Olímpicos”.

“A mí me da mucha felicidad sumarme a Instituto, me pone muy contento porque nosotros como jugadores siempre estamos hablando y vemos los resultados deportivos. Está claro que Instituto hace varios años que apuesta fuerte para ir a competir dentro de la Liga y esa fue una de las cosas que me sedujo junto al cuerpo técnico. Conocer el cuerpo técnico, conocer cómo se maneja el club y sus pretensiones fueron cosas que se tuvieron en cuanta para tomar la decisión”, concluyó ‘Taya’, quien volverá a ser dirigido por Lucas Victoriano en esta nueva temporada.

