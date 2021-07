A los 79 años, murió este miércoles el senador santafesino Carlos Reutemann

El senador nacional por Santa Fe y ex gobernador Carlos Reutemann falleció esta tarde a los 79 años después de un largo período de internación por una afección digestiva con sangrado.

"Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor", expresó la hija del senador, Cora Reutemann.

El pasado 5 de julio el histórico dirigente peronista sufrió un nuevo sangrado digestivo y su estado de salud ya era "muy complicado". El senador ingresó al Sanatorio Santa Fe el domingo 30 de mayo con un cuadro de anemia y deshidratación después de algunos días de internación domiciliaria.

Reutemann fue uno de los más destacados pilotos argentinos que llegaron a competir en la Fórmula 1. Entre 1972 hasta 1982 compitió para los equipos Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. En la máxima categoría del automovilismo corrió 144 carreras, obtuvo 12 victorias, 45 podios y seis pole positions.

Invitado a la actividad política por el entonces Presidente Carlos Menem, se sumó al Partido Justicialista y ganó las elecciones de 1991. Sin posibilidad de reelección, cumplió mandato como Gobernador de la Provincia de Santa Fe hasta 1995, cuando fue electo como senador nacional.

Dejó el Congreso para volver a hacerse cargo de la gobernación en 1999. Sobre el final de su mandato, en el año 2003, tuvo que ponerse al frente de una de tragedias más grandes de la historia santafesina y de la Argentina en el siglo XXI: en abril, una inundación cubrió la ciudad de Santa Fe, causando numerosas muertes (oficialmente son 23 aunque las denuncias suman casi 150) y cientos de miles de damnificados. Su carrera política recibió allí su revés más duro.

Desde entonces, Reutemann su electo consecutivamente como senador por Santa Fe. Siempre con expresiones internas del Justicialismo, aunque desde el 2015 había liderado una fuerza aliada de Cambiemos, a quien acompañó desde entonces en su actividad desde la Cámara Alta.

También fue elegido Convencional Constituyente y participó de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994. "Vi algo que no me gustó y que tal vez no voy a decir nunca", dijo en una de sus frases más memorables, cuando decidió rechazar la candidatura a la Presidencia de la Nación que le había ofrecido el por entonces presidente Eduardo Duhalde.

El “Lole” estaba casado en segundas nupcias con Verónica Ghio. Tiene dos hijas (Mariana y Cora) y un nieto.