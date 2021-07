Piero Hincapié: "No puedo prometerle al hincha que me voy a quedar"

"Un jugador sueña con irse al exterior y jugar en ligas mejores, por ahora pienso en Talleres. Si se da la oportunidad de irse lo mejor sería dar ese salto. Con Fassi no hablé todavía. No puedo prometerle al hincha que me voy a quedar, uno nunca sabe lo que va a pasar", avisó el defensor ecuatoriano Piero Hincapié en una entrevista que realizó con el programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto.

El futbolista que está viviendo la previa para el duelo del sábado por Copa América 2021 por los octavos de final entre Ecuador y Argentina, se tomó su tiempo para elogiar al entrenador Albiazul, Alexander Medina, y dijo: "Al Cacique Medina le doy un 10, me dio la confianza y pude aprovechar al máximo cada minuto. Fue un punto muy alto de llegar a Talleres, de sumar muchos minutos. El profe Alfaro estudió todos los jugadores del Ecuador y se me dio la convocatoria para la Copa América''.

Luego se refirió al nivel de la Selección y a la chance que tendrá jugar ante Lionel Messi: ''En Argentina todos son muy buenos jugadores, nos estamos preparando para llegar de la mejor manera, pero va a ser un partido muy duro. Es la primera vez que voy a enfrentar a Messi, al mejor. Si el partido se da bien, le pediré la camiseta. Pero si el partido está por otro lado, no creo''.