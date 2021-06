Circunvalación: "Las pruebas están y pedimos el cambio de carátula urgente"

Familiares de las víctimas de la tragedia de Circunvalación, donde fallecieron Sol Viñolo y Agustín Burgos, y quedó gravemente herida Fernanda Guardia presentaron este lunes una carpeta con más de 18.000 firmas de ciudadanos e instituciones sociales que reclaman a la Justicia un cambio de carátula en la causa y que el responsable de las muertes, Alan Amoedo, vuelva a prisión.

La presentación se realizó en la Fiscal General de la Provincia y en ese marco, las tres familias indicaron que recién a 40 días de la tragedia, pudieron tener acceso a los informes técnicos, pericias y autopsias. "Esto nos permite afirmar que el fiscal Tomás Casas le dio la libertad a Amoedo, el conductor homicida, sabiendo que tenía un altísimo nivel de alcohol en sangre y también que se encontraron metabolitos de cocaína en su orina; todo esto estaba en el expediente", explicaron a través de un documento y agregaron: "Sumado a ello, también está claro que se manejó con total desprecio por la vida en todo momento, es decir antes, durante y después de arrollar bestialmente matando a dos personas y lesionado gravemente a otra".

Durante la presentación, Carlos Viñolo, el papá de Sol, indicó a La Nueva Mañana, que el reclamo central se basa en el cambio de carátula: "No podemos creer que el fiscal Casas haya dejado libre a esta persona y que después salga a decir, que duda si lo tocaron al auto (del acusado) para que se salga de su ruta. No es así, al auto no lo tocó nadie y tenemos pruebas. Él (por Amoedo) venía manejando de forma ultrapeligrosa, zigzagueante, adelantándose, hay testigos que dijeron que tuvieron que dejarlo pasar porque sino los mataba".

"Las pruebas están y pedimos el cambio de carátula urgente y que esta persona esté presa", agregó Viñolo quien reclamó que se puntualice la causa como "dolo eventual". "Una persona que sube al auto borracha, drogada, levanta la pata y se adelanta, es peligrosa para toda la sociedad, por eso exigimos que esté en cana. Hay una impunidad que no se tolera más", indicó el papá de Sol y agradeció el fuerte apoyo social que reciben.

Las vidas truncadas

El lunes 17 de mayo de 2021, alrededor de las 16, Sol detuvo su auto en la Circunvalación a la altura de Fuerza Aérea. Llamó a la grúa y junto a Fernanda acudieron a su entrañable amigo: Agustín Burgos, quien partió de su departamento de San Vicente apenas vio el mensaje de sus amigas que se sentían inseguras en el lugar porque cargaban costosos equipos de filmación y lo llamaron para que las acompañe hasta que llegue la grúa del seguro. Estacionó, bajó del rodado y un puñado de minutos después fue arrollado junto a sus amigas.

Alan Amodeo se iba sacando una selfie y tomando cerveza mientras manejaba un auto de alta gama, al que no pudo dominar y desbarrancó para ser parte de los victimarios que arrollan a otras personas como él. Con los sueños y proyectos, como seguramente tendrá (o tenía) él.

Sol y Fernanda venían de hacer una última entrevista para su proyecto de tesina. Una para el Doctorado en Antropología y la otra para su Licenciatura en Cine. “Literatura y política desde el lector. Militancia y cultura escrita en Córdoba” será ahora publicada. De Amodeo solo se supo que lo defendió un abogado de fuste del fuero local. Según contó la mamá de Sol, ningún familiar ni allegado a su círculo afectivo, dejó siquiera un mensaje en el contestador. Como vuelta del destino, la madre de la hija de Agustín Burgos es de Deán Funes, la localidad donde pasa sus días Amodeo luego de la devastación.

Agustín Burgos era licenciado en Cine, como será Fernanda. Junto a Clarita había sido padre de una nena que hoy tiene cinco años. Tocaba el bajo y, según cuenta su hermano Daniel, tenía múltiples proyectos. “Era polifacético. Siempre vinculado a la música, la fotografía y el cine”, contó. “Estaba trabajando como camarógrafo de streaming en un bar de Agua de Oro que es de la familia de Fernanda”, comenta y lo define como “un ser solidario, que se transformó en un símbolo de lo bueno”.

Familiares de las víctimas indicaron que gran cantidad de organismos e instituciones públicas, como el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, se han pronunciado y solidarizado con el reclamo de los familiares. Cientos de familias que han vivido situaciones similares, se unieron también al reclamo para exigir un cambio en la mirada de estos hechos, "que no pueden seguir siendo considerados como “accidentes”, sencillamente porque no lo son".

Noticia relacionada: