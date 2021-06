Carignano: "Se tomarán las medidas para retrasar la llegada de la cepa Delta"

La Directora Nacional de Migraciones aseguró que se profundizarán los controles con el objetivo que "no arruine el plan de vacunación que se lleva adelante en la Argentina.

Carignano recordó que "la salida del país no está prohibida" en este momento, pero sugirió que "no es recomendable".

La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, confirmó que la presentación de 287 denuncias penales contra argentinos que regresaron al país y violaron el aislamiento obligatorio de siete días, al tiempo que señaló que se "tomarán todas las medidas para retrasar la llegada de la cepa Delta" a la Argentina.

La funcionaria expresó que se tomarán "todas las medidas para retrasar la llegada de la cepa Delta" con el objetivo que "no arruine el plan de vacunación" que se lleva adelante en la Argentina.

Sobre los incumplimientos de los protocolos vigentes, señaló: "Estamos realizando las denuncias en los juzgados federales a los argentinos que regresan de viaje, por la falta de cuarentena, y las denuncias se seguirán sumando".

Tras efectuar las denuncias penales contra personas que no cumplieron la cuarentena obligatoria al ingresar al país desde el exterior, Carignano puntualizó que "hoy viajar al exterior no está prohibido, pero no es recomendable ir al exterior a hacer turismo".

Respecto a la reapertura de fronteras, Carignano sostuvo que "este año seguramente hacia fin de año, septiembre, octubre, tenemos la esperanza de empezar a flexibilizar la apertura de fronteras y va a ser más fácil entrar y salir del país". Además, dijo que "la salida del país no está prohibida" en este momento, pero sugirió que "no es recomendable" tras indicar que "falta poco para que toda la población esté vacunada".

Carignano aclaró se hará "un control estricto cuando vuelvan de viaje" a todas las personas que salgan del país.

La titular del área migratoria afirmó que el Gobierno tiene "la esperanza de que haya una mayor cantidad de argentinos vacunados", y precisó que ese será el momento de "empezar a flexibilizar las restricciones" y lo que "será más fácil entrar y salir del país".

