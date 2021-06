Repudio a obispo que pidió prisión domiciliaria para militares genocidas

El obispo castrense Santiago Olivera criticó mediante una carta pastoral las prisiones preventivas que afectan a militares procesados en causas de lesa humanidad.

En el texto, el obispo de la diócesis de Cruz del Eje calificó como "triste" la situación que viven los represores que están siendo juzgados por violación a los derechos humanos. Además, remarcó que varios se encuentran "sin proceso, con detenciones preventivas por más de dos años, con edades muy avanzadas, enfermedades y delicados estados de salud”.

“Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos”, expresó el monseñor Olivera, quien criticó además la cadena perpetua y la calificó como "una pena de muerte oculta".

“Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados a luchar no sólo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad", agregó.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, dijo al respecto: "Es escandaloso. Un miembro de la Iglesia debería bregar por la vida y no por la muerte. Estas personas detenidas son criminales que elaboraron un plan sistemático de opresión y muerte. Se robaron bebes. No merecen ningún tipo de beneficio que no corresponda a la calidad de los delitos que han cometido".

Además, recordó que no se está violando ningún derecho: "La Justicia está cumpliendo con los códigos procesales. No hay nada ilícito. Además, hay que tener en cuenta que no son delincuentes comunes. Son personas que secuestraron, torturaron, asesinaron y enterraron personas en centros clandestinos. No se los puede comparar con presos comunes".

En tanto, el Colectivo Más Democracia y el Foro por los Derechos Humanos Córdoba publicaron un repudio donde solicitaron la intervención del Ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi "ante este hecho de extrema gravedad institucional, y las acciones que corresponda como respuesta ante los dichos del obispo Olivera".

"En varios de los párrafos de la misiva el cura católico y castrense afrenta a las políticas de Verdad, Memoria y Justicia, que se llevan adelante mediante los juicios de Lesa Humanidad, a la lucha y memoria colectiva por el Nunca Más y además son ofensivas para la democracia, los Derechos Humanos y la memoria del pueblo argentino", manifestaron.

Y señalaron que Olivera "olvida que los presos que le causan tristeza son genocidas y con todos los derechos que les asisten, derechos que ellos no les brindaron a sus víctimas torturadas, asesinadas y desaparecidas. La única cárcel para los genocidas es la efectiva".