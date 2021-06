Llaryora: "Si me dan lo mismo que a AMBA, bajo el boleto del transporte"

El intendente Martín Llaryora aseveró este jueves que si el Gobierno Nacional envía a la Capital cordobesa un monto de subsidio para el transporte equivalente al que designa para el Área Metropolitana de Buenos Aires, se comprometía a bajar la tarifa del boleto urbano en la ciudad de Córdoba.

En diálogo con Cadena 3, el intendente de Córdoba adelantó que este jueves tendrá una reunión con intendentes de ciudades similares que atraviesan la misma problemática.

“Hay una tremenda diferencia en Capital Federal y AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) con el interior y es una situación que tiene que resolverse en conjunto”, señaló en la entrevista realizada a la emisora radial el intendente Llayora.

“Nos dan un aumento salarial en un esquema donde dan subsidios a Capital Federal y al interior no. ¿Por qué no hacemos que sea todo el transporte como en AMBA y que cambiemos el esquema? Que se hagan cargo de todo el transporte de Argentina”, sugirió.

“Es fácil para AMBA donde no tienen problemas, tienen el precio del transporte bajísimo y no les preguntan de este tema”, criticó.

“En el interior nos dan el 10% de todos los subsidios que reparten. Si no estuviéramos reclamando, no nos dan ni un peso, ni un centavo y vamos a seguir reclamando hasta encontrar un complemento económico”, dijo mientras subrayaba que el sistema "no nos cierra".

“Estamos entre todos subsidiando 60 millones de pesos por mes y necesitamos pelear los fondos en Nación”, manifestó.

Al respecto adelantó que están dispuestos a seguir ayudando al transporte público porque “es vital”, pero se comprometió: "Si me dan la plata que le dan a Buenos Aires te bajo el boleto”.

“Nos falta el 90% de subsidios. Estamos en una situación tan injusta de 90 a 10 que tenemos que tener el boleto más caro. Ellos tienen que tener el boleto más barato porque le dan el 90% más de subsidio y nosotros hacemos un esfuerzo para mantener el pasaje”, concluyó.