La madre de Blas Correas habló sobre el sobreseimiento de Cumplido

Soledad Laciar, madre de Blas Correas, se refirió al sobreseimiento del comisario Gonzalo Cumplido en la causa que investiga el crimen de su hijo y denunció la existencia de un “sistema corrupto” en la provincia.

“Lo imputan, lo pasan a declarar, lo sobreseyeron rápido (...) Necesito respuestas de verdad, que no me quieran hacer creer el buzón que hubo un loco con un arma porque no es así”, remarcó en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

“Acá no se trató de una persona con un arma y me lo confirmó Cumplido”, reveló Laciar. “Él no me habló de nombres pero me habló de las órdenes que él recibió de arriba, de lo mal que está la policía”, afirmó Laciar.

El fiscal Anticorrupción N° 2 requirió el sobreseimiento del comisario mayor retirado, Gonzalo Cumplido, en la causa que investigaba su accionar y el de otros integrantes de la fuerza en el asesinato de Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020.

“Sigo confiando en la justicia y en la palabra de Cumplido que dijo que iba a aportar cosas para que se esclarezca el crimen de mi hijo”, sentenció.

