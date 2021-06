"Hay mucha expectativa en la llegada de más vacunas esta semana", dijo Cafiero

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este martes que "hay mucha expectativa" en la llegada esta semana de más cargamentos de vacunas contra el coronavirus y sostuvo que, en ese sentido, se aguarda el arribo de más dosis de Sputnik V y AstraZeneca.

"Tenemos expectativas de esta semana continuar recibiendo vacunas de Sputnik V y de AstraZeneca, que son los contratos más avanzados, por lo que próximamente saldrá otro avión de Aerolíneas a Moscú", anticipó el jefe de Gabinete.

En declaraciones a FM Altos de Bahía Blanca, Cafiero habló también sobre la negociación con el laboratorio Pfizer: "Es necesario aclarar que no existen ni existieron ni 12 ni 15 millones de vacuna Pfizer y Argentina las rechazó. Eso no es verdad, no pasó nunca, es falso, y la oposición instala eso porque trata de poner una situación de desánimo e indignar más al que está indignado".

"Eso nunca existió, nunca hubo vacunas para Argentina y el país no las quiso traer. Eso no ocurre", subrayó el jefe de Gabinete, y explicó que el Gobierno sigue "negociando" con ese laboratorio y con otros, y, en el caso de la firma estadounidense, señaló que esas conversaciones ya "vienen desde el año pasado".

"Pero la verdad que hasta aquí, por distintas cuestiones contractuales de acuerdo al marco normativo que tenemos no hemos podido ponernos de acuerdo, como así nos pusimos con otra gran cantidad de laboratorios, como con AstraZeneca Oxford, con Sputnik V y avanzamos con los contratos de Sinopharm y estamos terminando el contrato con la firma Cansino", agregó.

Acerca de la llegada de vacunas al país, insistió en que "firmar contratos es sencillo y que las entreguen es otro trámite" porque "hay cuello de botella en la producción" y porque además "casi el 80% de las vacunas se la llevaron los países más desarrollados, algo que el Presidente (Alberto Fernández) lo venía advirtiendo desde el año pasado".

En paralelo, apuntó que la producción en la Argentina de la Sputnik V "comenzaría a fines de este semana o principios de la próxima".

"El procedimiento es así: el principio activo de la vacuna se hace en Rusia y en la Argentina se hace la formulación y se fracciona en los frasquitos, a la inversa de lo que hacemos con AstraZeneca", explicó.

En este marco, destacó a la "ciencia nacional que se formó en universidades públicas, en algunas del conurbano, aunque a la ex gobernadora (MaríaEugenia Vidal) le moleste".

Por otra parte, Cafiero volvió a criticar "el ciclo de endeudamiento" de la gestión del expresidente Mauricio Macri, quien -analizó- tomó deuda de modo muy acelerado con los bonistas privados", situación que el Gobierno "resolvió el año pasado con el pago y el ahorró de 37 mil millones de dólares".

"Ahora continuamos con el Fondo Monetario Internacional", agregó, aunque advirtió que será con "modelo de desarrollo que permita crecer para poder pagar la deuda" porque se "busca que por primera vez la salida de estos ciclos de endeudamiento sean a partir de la distribución de la riqueza para que no lo paguen los sectores populares".

Cafiero puso de relieve que "si bien venimos negociando, venimos con un programa económico de mucha expansión fiscal, como es el Potenciar Trabajo, el Progresar, la ampliación de la AUH y la tarjeta Alimentar, que ahora incluye a casi cuatro millones de personas".

Al respecto, reafirmó que el planteo es "evitar que los recursos públicos se vayan por la canaleta de la deuda" y resaltó que "se duplicó el presupuesto de obra pública y se fortaleció el sistema sanitaria para poder pelearle a la pandemia"-

"El Presidente ha encabezado a negociación poniendo siempre al pueblo arriba de la mesa y eso no está en discusión, y no es solamente un discurso o una palabra, sino un compromiso", insistió, y enfatizó que el Gobierno "no está dispuesto negociar a costa de una ajuste".

"No hay espacio para un ajuste y ya lo dijo el Presidente cuando era candidato al juntarse con una comisión del FMI", reiteró el jefe de Gabinete, y señaló que la gestión del Frente de Todos "tiene otra lógica y la venimos llevando adelante".

Cafiero destacó que la construcción y la industria "vienen creciendo y superaron la caída durante la pandemia y están por encima del 2019", aunque admitió que, "sin embargo, hay muchos argentinos que no llegan a fin de mes y eso representa un desafío permanente para mejorar los ingresos y que la inflación y el alza de precios no se lleve el esfuerzo de los argentinos que se quieren poner de pie".

