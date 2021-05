González García: "No soy amigo de Verbitsky, no vacuné a nadie por afecto"

"No hubo ningún delito en lo que hice", subrayó el ex ministro de Salud, quien evitó profundizar en el tema: "Dije que no iba a hablar de esto porque está en la Justicia".

El ex ministro de Salud Ginés González García reconoció que "fue una equivocación" el hecho de haber montado un vacunatorio en la sede de la cartera sanitaria, aunque subrayó que "ninguno fue vacunado por amigo".

Tras varios meses de silencio luego del escándalo del denominado vacunatorio VIP, que le costó el puesto, el ex funcionario nacional contó que el periodista Horacio Verbitsky lo llamó para pedirle ser inmunizado contra el coronavirus: "Me dijo `se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado´". En ese sentido, indicó cómo se tomó la decisión de montar un centro de vacunación en la sede del Ministerio de Salud y afirmó que la idea surgió del director del Hospital Posadas, Alberto Maceira.

"Fue un accidente. Yo estaba en Entre Ríos. El director del Posadas me dijo que la gente no quería que Verbitsky fuera al Hospital, que está muy politizado y sus trabajadores han tenido duras consecuencias cuando fue la dictadura. Entonces pidió que no lo llevaran ahí y dijo que él iba a cualquier lado, incluso al Ministerio; yo dije que sí y listo", relató.

Y manifestó: "Quizás me equivoqué y no debería haberlo aceptado. Cuando te hacen preguntas de ese tipo, 50 preguntas, estás en otro lado, con mil problemas... Fue una equivocación mía". De todos modos, González García negó tener un vínculo afectivo con el periodista y ex presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "Yo no soy amigo de Verbitsky. Ninguno fue vacunado por amigo. No vacuné a nadie por afecto", señaló en declaraciones radiales.

Al referirse a la causa judicial que tiene en su contra y que está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el ex embajador argentino en Chile indicó: "Creo haber fundamentado bien, con todos los instrumentos y los marcos que tenía. No hubo ningún delito en lo que hice". De todos modos, evitó profundizar en el tema: "Dije que no iba a hablar de esto porque está en la Justicia".



Fuente: Noticias Argentinas