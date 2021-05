Oficinas del ex Ente Autárquico Mundial '78 serán espacio de memoria

Las oficinas del ex Ente Autárquico Mundial '78 (EAM '78), entidad creada en 1976 por la dictadura con el fin de organizar el Mundial de Fútbol, serán convertidas en un espacio de memoria y permitirán mostrar "los negociados de los militares en el fútbol, y su paralelismo con los gobiernos neoliberales que utilizan la pasión de los pueblos en beneficio propio", aseguraron a Télam diversas fuentes que hicieron posible el traspaso.

El hecho simbólico, materializado a través de la Resolución 75 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de fines de abril -que decidió que el 1er. y 2do. piso de las oficinas ubicadas en la avenida Corrientes 1.302 de la Ciudad de Buenos Aires pasaran a convertirse en espacio de memoria- se realiza a 45 años del inicio de la última dictadura militar.

Julián Scabbiolo, coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, expresó a Télam que este hecho es "una verdadera reparación y arrojará luz sobre un aspecto de la dictadura bastante oculto hasta hoy, vinculado a la utilización del deporte con fines políticos".

Fue el propio Scabbiolo el que encontró de casualidad una boleta de ABL con la sigla EAM '78 en el año 2016, algo que no pasó desapercibido para un trabajador del Estado que se ocupa de reparar legajos de ex trabajadores, desaparecidos durante la dictadura.

"Cuando lo descubrimos, enviamos una nota al entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, denunciando que en los registros, las oficinas figuraban como propiedad del EAM '78, y solicitamos la modificación en los registros", dijo el coordinador de la comisión que hoy funciona bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Katopodis.

"Por supuesto, no obtuvimos respuesta de parte de los funcionarios del macrismo y no nos sorprendió. Ya, el entonces almirante Carlos Alberto Lacoste, a cargo en lo formal del EAM '78, utilizó el organismo y el deporte para acrecentar y mantener un poder político, algo similar a lo que hizo (el ex presidente) Mauricio Macri con Boca Juniors", explicó.

"Las oficinas fueron compradas el 7 de diciembre del 76 en las cercanías de la AFA, y el lugar geográfico tampoco fue casualidad", añadió Scabbiolo.

La gestión de Lacoste contó con el decreto 1261/77, que permitía al EAM '78 mantener reserva sobre sus gastos. Así fue como aún hoy se ignora la administración de los fondos que costó el Mundial del '78, estimados en unos 517 millones de dólares de la época, y fue considerado como un "monumento a la corrupción".

Se trata de más del cuádruple del costo declarado por España para la organización de la edición de 1982, cuatro años después.

Se sabe, no obstante, que el EAM 78 contrató los servicios de la empresa de seguridad Juncadella y los de la empresa norteamericana Burson-Marsteller y Asociados, especializada en el mejoramiento de la imagen de la dictadura.

Scabbiolo sostuvo que el espacio de memoria contará con una "muestra permanente y de información al alcance de los ciudadanos, de lo que fue el EAM '78, una estructura del Estado utilizada para hacer negocios y a la vez, para ocultar los delitos de lesa humanidad".

"Lo que nosotros haremos ahora será dedicar ese espacio para instalar mesas con materiales de lectura, donde también estarán en forma permanente todos los legajos de trabajadores del Estado desaparecidos, y mostraremos como Lacoste usó ese área del Estado para llegar a ser dirigente de la Conmebol y de la FIFA sin nunca haber sido dirigente deportivo", explicó y recordó que incluso "estuvo en el comité organizador del Mundial '86".

En sentido similar se pronunció el diputado y exsecretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi: "Siempre las dictaduras o en estos casos ahora con sus nuevas versiones ideológicas de neoliberalismo como el Gobierno de Mauricio Macri, o algún otro de la región, utilizan al fútbol y a las pasiones de los pueblos. Claramente la dictadura lo utilizó para ocultar sus crímenes de lesa humanidad", recordó.

En diálogo con Télam, el legislador indicó que "la reconversión del espacio permitirá mostrar estas cuestiones que estuvieron silenciadas durante décadas".

En el proceso de desafectación de las oficinas del EAM´78, intervinieron además de Morresi, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Obras Pública; Martin Gill; Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, e integrantes de la CGT.

Mientras se espera que el AABE haga el traspaso formal de las oficinas, desde la comisión ya comenzaron con un trabajo de investigación que incluyó el envío de documentación al Archivo Nacional de la Memoria, así como la recolección de testimonios.

"Entre esos testimonios está el de una persona que trabajaba en el edificio en aquellos años y que contó sobre la cotidianeidad de los encuentros de Lacoste con dirigentes de la AFA", dijo.

"También se tomó testimonio a un hijo de un dirigente deportivo de Boca que tuvo una reunión con Lacoste donde este último lo amenazó para que Diego Maradona no fuera a Boca", adelantó Scabbiolo.

En tanto, el Archivo Nacional de la Memoria se encuentra trabajando en la elaboración del Fondo Documental EAM '78 que servirá también para dar cuenta de lo sucedido en aquellos años.

Entre los materiales que forman parte del fondo se encuentran legajos de personal contratado, documentación administrativa, planos de las obras realizadas en todo el país, expedientes de compras y contrataciones.

La Resolución conjunta N° 57 desafectó en abril los bienes ubicados en avenida Corrientes 1.302, pisos 1º y 2º, que abarcan una superficie de 139,37 metros cuadrados, según detalla la normativa firmada por el presidente y vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino y Juan Agustín Debandi.