Por el protocolo de ventanas abiertas, docentes advierten mayor ausentismo

Desde la Uepc señalan que en los días más fríos, hay padres que ya no envían a sus hijos a clases presenciales porque “no tienen abrigo". El Ministerio de Educación insta a lograr un equilibrio.





Aunque el ciclo lectivo 2021 estuvo signado por la premisa de recuperar la presencialidad en las aulas cordobesas, las bajas temperaturas que comienzan a registrarse en esta época del año empiezan a afectar este objetivo, ya que en establecimientos periféricos de las grandes ciudades o en las serranías, los docentes ya advierten un mayor ausentismo de los alumnos.

La principal razón es que el protocolo para evitar contagios por coronavirus, establece la obligatoriedad de mantener abiertas las ventanas en las aulas para ventilar los ambientes. Ante esta situación, los estudiantes se ven obligados a llevar prendas más abrigadas y en algunas ocasiones hasta mantas o frazadas, dependiendo de si el establecimiento cuenta o no con algún sistema de calefacción. Sin embargo, en sectores vulnerables, esta parece no ser una alternativa.

La secretaria general adjunta de la Uepc, Zuli Miretti, confirmó esta semana a La Nueva Mañana que el frío empezó a ser un problema en las escuelas. “Sabemos que por el protocolo de Covid, las aulas tienen que estar aireadas y eso se viene sosteniendo normalmente. Pero ahora que han llegado los fríos, empieza a causar un problema porque se vuelve insostenible estar con todas las ventanas abiertas y sin calefacción en algunos casos”, explicó.

Falta de abrigo y calzado adecuado

“Nosotros notamos con mucha preocupación que empiezan a generarse nuevamente desigualdades entre los niños y jóvenes que viven en los sectores más vulnerables, que son quienes más necesitan no perder el vínculo pedagógico para que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que nos comentan los docentes es que en esas zonas, muchos papas ya no envían a sus hijos a la escuela porque no tienen la vestimenta de abrigo necesaria o el calzado adecuado para permanecer en aulas abiertas”, reflexionó.

Miretti: “Lo que nos comentan los docentes es que en zonas vulnerables, muchos papas ya no envían a sus hijos a la escuela porque no tienen la vestimenta de abrigo necesaria o el calzado adecuado para permanecer en aulas abiertas”.

Además, enfatizó otro aspecto importante: “Hoy más que nunca haría falta en estas aulas con frío, la copa de leche caliente o la comida caliente al mediodía. Y eso no lo están teniendo. Por eso pensamos que asegurar la presencialidad en las escuelas de Córdoba no debe ser algo a sostener a cualquier precio”.

Según comentó, una de las opciones que se plantean es la posibilidad de demorar el horario de ingreso a clases para que los chicos no sufran el frío en horas más tempranas. Al respecto, la secretaria gremial consideró que, a pesar de que en algunas escuelas puede ser un paliativo, deben tenerse en cuenta que hay localidades donde el factor climático repercute mucho más que en Córdoba Capital, y es necesario analizar otras alternativas.

“En el nivel secundario ningún docente ha sido vacunado”

“La paradoja que se da es que por ahí tenés un 70% de los alumnos del curso que no va a clase, pero el docente está afectado a la presencialidad aún si sólo tiene 5 chicos presentes”, señaló.

“Como Uepc, representamos a los docentes, y ellos están con mucho temor e incertidumbre, por un lado por esta situación que se da con el frío en las aulas, pero por el otro por la cantidad de contagios que es elevada y muchos de ellos no están vacunados”, manifestó Miretti.

En ese sentido, esta semana la Uepc reiteró el pedido de priorizar la vacunación de los docentes y respetar el cronograma que se acordó en el Consejo Federal de Educación. “Córdoba ha cumplido con la vacunación de sólo el primer grupo, que es el de docentes de nivel inicial, primario, y de escuelas especiales. Pero en el grupo del nivel secundario, donde los profesores trabajan en muchas escuelas y con muchas burbujas, no hay absolutamente nadie vacunado”, insistió.

Asimismo, precisó que en Córdoba se ha vacunado “solo al 40% de los docentes”, mientras que “Santa Fe recibió la misma cantidad de vacunas que nosotros y el 95% de los maestros ya están vacunados”.

En ese sentido, recordó que “este miércoles, otro docente falleció por Covid en la localidad de Balnearia; y en estos días estamos pidiendo el cierre de una escuela de Morteros, donde todo el equipo directivo está contagiado”.

Aun así, desde la Uepc sostienen que los cierres de escuelas deben ser “focalizados y temporarios”, siempre que los picos de contagios sean muy altos. “No es que pedimos el cierre generalizado. Pero hay que tener en claro es que este no es un problema educativo, sino sanitario. Además, tenemos en claro que no tiene sentido cerrar las escuelas, si todas las demás actividades en la comunidad están funcionando normalmente”, aseveró.

Adecuación de protocolos y sentido común

Respecto a la problemática que se viene presentando con las condiciones climáticas típicas de época, el subdirector de Promoción Social y de la Salud del Ministerio de Educación, Carlos Paz, explicó a La Nueva Mañana: “La misma protección que se toma en la escuela para el Covid, también te sirve para otras virosis estacionales. El uso del barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos más el aireación y ventilación son los pilares básicos del cuidado. Ante el frío, hay que lograr un equilibrio entre el confort térmico y no aumentar el riesgo de contagios”.

Paz: “La situación de los Covid positivos en las escuelas se da más en jóvenes del secundario y no tanto en los más alumnos chicos. Y a nivel general, los contagios se dan cada vez en edades más jóvenes”.

Asimismo, recomendó mantener esa ventilación y aseveró que la abertura no debe ser tan grande: “Solamente 5 cm de amplitud de apertura de las ventanas es suficiente. Es preferible tener más ventanas abiertas que tener una sola abierta en su totalidad. También, se puede usar la calefacción de diferentes modos en un aula excepto a través de un Split, que no produce una renovación del aire. Además, se habilitó que en algunos establecimientos que son muy estrictos con el uniforme, se tenga flexibilidad para que los chicos puedan ir con mayor abrigo”, dijo.

“La situación de los Covid positivo en las escuelas se da más en jóvenes del secundario”

Para el funcionario, un incremento del ausentismo como consecuencia de las bajas temperatura es un tema de preocupación, pero aclaró que “una de las características que tiene esta pandemia es que vivamos preocupados. Todas esas contingencias se están valorando en función del contexto. Hay docentes de áreas rurales de Primaria que me han planteado la posibilidad de que los niños ingresen en un horario más tardío a clases y esto se ha adoptado por un criterio de sentido común”, afirmó Paz.

En tanto, aunque no confirmó la posibilidad de suspender la presencialidad para adoptar clases virtuales conforme a las condiciones climáticas, expresó que esa posibilidad “está permanentemente en análisis. Son cuestiones que hacen más a la organización pedagógica del sistema”.

En ese sentido es de recordar que existe un sistema de monitoreo continuo de activaciones de aislamiento de burbujas por contagios de Covid, cuyo informe primero era quincenal y ahora es semanal. Al respecto, Paz informó que el nivel inicial es el que menos activaciones tiene y que la mayoría de los aislamientos se dan en el nivel secundario. Al respecto, señaló que de las más de 63 mil burbujas que hay en el sistema educativo de Córdoba, el porcentaje de activación a fines de abril llegó casi a 2,4 puntos, pero en las últimas semanas el indicador rondó el 1,3.

“La situación de los Covid positivos en las escuelas se da más en jóvenes del secundario y no tanto en los más alumnos chicos. Y a nivel general, los contagios se dan cada vez en edades más jóvenes también porque la campaña de vacunación aún está centrada en personas mayores de 60 años”, consideró.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]