Dos meses y una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿Dónde está Tehuel?

Exactos dos meses se cumplen este martes de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans de 21 años cuyo paradero es una incógnita aún sin respuesta. El 11 de marzo, Tehuel dejó su vivienda rumbo a una entrevista laboral en la casa de un conocido; nunca regresó, y a pesar de las detenciones, indagaciones, rastrillajes y ofertas de recompensas, no logran dar con su paradero.

Según el testimonio de la pareja de Tehuel, quien radicó la denuncia en la comisaría primera de San Vicente, en Buenos Aires, el joven se dirigió rumbo a una entrevista laboral en la localidad de Alejandro Korn y nunca volvió a la casa que compartían en la calle Buenos Aires al 500, de San Vicente.

Tras la denuncia, la Policía y la fiscalía desplegaron diversos operativos, entre ellos un allanamiento en la casa del hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y venta de drogas.

Los investigadores llegaron allí no sólo porque era el domicilio del sospechoso sino porque además fue donde el celular de Tehuel estuvo activo por última vez. En una excavación realizada en la casa del detenido se encontró un teléfono incendiado y una campera del chico desaparecido. Sin embargo, los esfuerzos no lograron dar aún con el paradero del joven, los dos detenidos no aportaron mayores datos y entre los investigadores crece la certeza de que el transcurso de las semanas atenta contra la resolución del caso.

Su hermana, Verónica Alarcón, señaló a Infobae que “se cumplen dos meses de la desaparición de Tehuel y la familia está muy angustiada, lo queremos encontrar cuanto antes. Queremos a Tehuel en casa”. En redes, en tanto, se multiplican los pedidos por la aparición con vida del joven trans.

🇦🇷🏳️‍⚧️2 meses sin #Tehuel

Los dos detenidos, Ramos y Montes, fueron las últimas personas que lo vieron.

✊🏾La familia insiste: “Que hablen, que nos digan dónde está Tehuel”.

Hoy habrá movilizaciones en todo el país.

📲https://t.co/ARLwjXwOe9 pic.twitter.com/01DxKuohZr — Agencia Presentes (@PresentesLGBT) May 11, 2021

¿Donde esta Tehuel?



A dos meses de la desaparición de Tehuel de La Torre, exigimos la aparición con vida.

Basta de trans/travesti odio.



Durante todo el dìa compartiremos imagenes de diferentes autores.

El dibujo es de @LucianoVecchio#DondeEstaTehuel pic.twitter.com/2GgF08Xswg — Espacio CRUMB (@EspacioCrumb) May 11, 2021

¿Dónde está Tehue? El 11 de marzo Tehuel, un pibe trans, salió de su casa a una entrevista de trabajo en Alejandro Korn y nunca más volvió. Debía encontrarse con Luis Alberto Ramos, en cuya vivienda la policía halló restos quemados de un celular. pic.twitter.com/1FzCjLMmb5 — Flor De La Ve (@Flordelav) May 11, 2021

Dos meses sin Tehuel de la Torre‼️

Exigimos saber ¿¿Dónde está Tehuel?? pic.twitter.com/0AByAsB5mq — MuMaLaRosario💚 (@MuMaLaRosario) May 11, 2021

Tehuel tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide 1.56 metros. Quien tenga alguna información sobre su paradero debe comunicarse con la UFI Descentralizada de San Vicente, al 0221-429-3015 o escribir a [email protected]

