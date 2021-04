Mauro Amato jugó en Instituto durante el 2000 y 2001 y dejó un gran recuerdo, no sólo por sus goles y juego, sino por lo que dejó también extradeportivo.

El hincha "albirrojo" lo tiene en la memoria de aquel equipazo que armó Gerardo "Tata" Martino, donde había grandes jugadores que pasaban por un gran momento.

En ese marco, el ex delantero estuvo invitado en el programa Pasión de multitudes, que se emite por el canal Showsport, y afirmó: "En Instituto pasé mi mejor año deportivamente".

"Era un espectáculo ese equipo. Todos andábamos muy bien, los que entraban desde el banco, todos. No me olvido que hasta a las prácticas nos iban a ver, y no es que iban 50 personas, no, iba muchísimos hinchas a vernos entrenar. Sí, si, era un espectáculo, un espectáculo ese equipo", dijo emocionado Amato, que hoy dirige la Séptima división de Estudiantes de La Plata.

El ex atacante afirmó: "Era hermoso ese equipo. Sentíamos una seguridad, que estábamos para jugar contra Boca o el Real Madrid. Teníamos seguridad en todas las líneas. Por eso fue mi mejor año deportivamente, porque sentí esa conexión. Íbamos de visitante, ganábamos; de local también. Le sacamos 16 puntos al segundo. Realmente era maravilloso las conexiones, no solo adentro de la cancha, sino afuera. Hacíamos asados, comilonas, nos juntábamos en diferentes casas y eso también le dio una identidad. Ese equipo tenía identidad".

- Dentro de ese equipo donde había enormes jugadores, ¿con quién mejor te llevabas dentro de la cancha?

- El tema es que si digo uno te voy a estar mintiendo. Porque en un buen funcionamiento te llevas bien con todos. Cuando me acercaba donde estaba Damián (Felicia) sabía que me tiraba una pared y se la tenia que devolver, en la otra punta conectaba con Barrionuevo, o las cosas que hacíamos con Antuña, o cuando entraba Marcelo Ríos también. Pero lo que reconozco si, que la mejor dupla fue con Chiquito (Daniel 'Miliki' Jiménez), ni lo dudo. Esa fue la pareja más linda que tuve.