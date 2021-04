Alerta por brote de triquinosis en Santa María y Río Segundo

Ante la ocurrencia de un brote de triquinosis en los departamentos Santa María y Río Segundo, hasta el momento se registran 27 casos de esta enfermedad, de los cuales 18 corresponden a la localidad de Toledo y seis a la de Lozada, mientras que los tres restantes son residentes de la ciudad de Río Segundo.

El Ministerio de Salud de Córdoba, a través del Programa de Zoonosis, alertó sobre los peligros de consumir o comprar carne de cerdo y/o sus derivados de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente, ya que podrían estar contaminados con un parásito (llamado Trichinella) que se transmite al hombre.

Se identificó como fuente de la infección a embutidos elaborados sin la debida inspección sanitaria. La investigación y controles se llevaron a cabo por personal técnico y profesional del Programa de Zoonosis de la cartera sanitaria, por agentes de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también se contó con la participación del SENASA, del CEPROCOR y de los municipios implicados.

Los operativos

Se llevaron adelante entre la jornada de ayer y la de hoy, y el primer objetivo fue sacar de circulación el alimento con presencia del parásito; posteriormente la identificación del elaborador; y finalmente la detección del campo de donde provienen los animales infectados. Se pudo establecer un nexo entre el establecimiento que vendía el producto y el origen de los mismos, y se coordinó con las áreas bromatológicas locales.

Ayer, las acciones concluyeron en el secuestro de 5 kilogramos de salames de dos comercios de Rio Segundo y Toledo; en tanto hoy se realizaron inspecciones en tres predios agropecuarios destinados a la cría de porcinos. En total, 151 animales quedaron interdictados, hasta tanto las autoridades sanitarias determinen las medidas correspondientes, de faena sanitaria.

Además de las actuaciones sobre los productores porcinos y los elaboradores de los cortes y chacinados, es importante resaltar la responsabilidad de los comerciantes que adquieren con fines de lucro productos sin ningún tipo de habilitación; de allí la importancia de reforzar los controles por parte de los municipios en todos los locales que venden subproductos de origen animal.

Finalmente, los agentes de Agricultura constataron la elaboración y venta de chacinados a partir de animales faenados de manera clandestina en un predio rural cercano a la localidad de Lozada, por lo que se realizó la clausura de las instalaciones.

Para tener en cuenta

La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis. Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomasque, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Es importante destacar, que en este contexto de pandemia, esta enfermedad inicialmente puede presentar síntomas compatibles con Covid-19, es por esto que también se alerta al personal de salud de estas localidades.

Para prevenir esta enfermedad se recomienda:

• No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

• Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: Marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

• No consumir choripán en puestos no autorizadoso no habilitados

• La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Es importante remarcar nuevamente que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.