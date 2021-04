La joven que denunció a Diego García por abuso abandonó Estudiantes

La joven de 21 años que denunció por abuso al jugador uruguayo de Estudiantes Diego García, recientemente cedido a préstamo a Talleres, dejó de ser socia del club platense y a través de las redes sociales expresó su indignación por la falta de apoyo y de cuidado por parte de los directivos.

La denuncia se produjo el pasado 26 de febrero y la causa, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, está caratulada como "abuso sexual con acceso carnal".

La joven se expresó públicamente por primera vez en redes sociales y comunicó que dejó de ser socia de Estudiantes, molesta por cómo el club se está manejando con el tema.

"Como muchos de ustedes sabrán, hace alrededor de dos meses hice una denuncia por abuso sexual. Y quiero hacer público mi desacuerdo e indignación con las decisiones tomadas por el club", comenzó su descargo.

"Desde que nací soy hincha de Estudiantes. Fui jugadora de hockey, representé la camiseta toda mi vida, adentro y afuera de la cancha. Siempre sentí que fue mi segunda familia y mi segunda casa, pero hoy lamentablemente no lo siento así. El club dejó de representarme", añadió.

Luego destacó: "Me di de baja y no soy más socia justamente por esto. El club no tomó las medidas necesarias para cuidarme. Se resguarda en lo legal, hablando de los derechos del denunciado pero de mis derechos se olvidaron".

Luego de la denuncia, Estudiantes separó a García del plantel y aplicó el protocolo institucional con relación a la violencia de género, pero días atrás, ante un pedido de su abogado defensor, se le permitió volver a los entrenamientos debido a que la justicia no le impide trabajar mientras dure el proceso judicial, en tanto se ajuste a derecho y respete las restricciones impuestas.

La semana pasada, finalmente, el jugador fue cedido a préstamo a Talleres hasta el 30 de junio, con posibilidad de extenderlo hasta fin de año.

García tiene contrato con Estudiantes hasta junio del 2023, pero se había decidido que no formara parte del equipo hasta tanto se aclarara su situación judicial, todavía en etapa de investigación.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente: Télam

