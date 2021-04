La Legislatura inscribe a mayores de 60 para vacunación contra Covid-19

El vicegobernador Manuel Calvo anunció este martes que la nueva Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) que funciona en la Legislatura de Córdoba se encuentra abierta para inscribir a mayores de 60 años de toda la provincia que todavía no estén registrados para recibir la vacuna contra el Covid-19.

“La Legislatura de la Provincia colabora con la inscripción de aquellos mayores de 60 años que deben vacunarse, y que tal vez por no manejar internet o por no contar con los medios digitales, no han podido inscribirse hasta el momento”, dijo Manuel Calvo.

La inscripción se podrá realizar de manera presencial en el edificio de la Legislatura, avenida Emilio Olmos 580 de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14, con el debido cumplimiento de los protocolos Covid-19.

También es posible comunicarse telefónicamente con la Oficina de Atención al Ciudadano al 0351-441 7685, de lunes a viernes de 8 a 18 horas, tanto para inscribirse como para realizar consultas vinculadas a la vacunación.

“En el marco del plan de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Córdoba, la Legislatura se encuentra abierta para inscribir a todas aquellas personas mayores de 60 años de edad que hasta la fecha, y por el motivo que fuera, no hayan podido inscribirse para recibir las vacunas correspondientes”, dijo Calvo.

El vicegobernador señaló que, con el objetivo de avanzar en la inmunización de la población, el nuevo punto de atención colabora y brinda ayuda a los mayores de 60 que la requieran para poder inscribirse y evacuar cualquier duda.

Cabe recordar que la Oficina de Atención al Ciudadano, inaugurada este mes, es un espacio abierto a la comunidad para recibir solicitudes, consultas y comentarios vinculados a la tarea legislativa.