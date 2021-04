“Quiero quedarme en el arco de Belgrano por mucho tiempo”

Los primeros recuerdos de Nahuel Losada jugando a la pelota los tiene con su papá Daniel, que lo agarraba del brazo y le decía: “Vamos a jugar”. Y lo llevaba a la cancha. Su papá siempre estuvo, está y estará, dice el arquero de Belgrano, que cuando viaja con su memoria a aquellos tiempos exclama: “¡Éramos tan felices!”

Losada llegó a Belgrano el 21 de septiembre del año pasado. En otro contexto. Y no le fue fácil. Por eso está feliz con este presente en el club de Alberdi siendo titular y mostrando argumentos para seguir defendiendo el difícil arco del “Celeste”.

Y esa es la razón, también, que, al rememorar aquellos tiempos de infante, o los que vinieron después, que no fueron fáciles, o estos donde con Alejandro Orfilla se ha ganado un lugar, habla de su familia. “Siempre me dijeron de nunca bajar los brazos. Ellos estuvieron para levantarme”.

- ¿Cómo estás viviendo este presente tuyo y del plantel?

- Con sensaciones encontradas. Muy buenas, porque tuvimos un inicio del campeonato perfecto. Pero en los últimos dos partidos nos costó ganar. Pero ganamos en la idea de juego, más allá de que el resultado no acompañó. Después en lo personal estoy pasando un buen momento. Trabajo y trabajé muy duro para este momento. Me costó muchísimo la titularidad, ser el “1” de Belgrano. Ahora hay que mantenerlo y trabajo por para eso; me siento muy bien y capacitado.

- Juan Carlos Olave, Germán Montoya, Lucas Acosta, César Rigamonti... Desde hace años Belgrano venía con arqueros muy identificados con el club. ¿Qué te genera reemplazarlos? ¿Presión?

- No es presión, es trabajo. El puesto del arquero es para uno. Ataja uno. Por suerte pasó un técnico que le gusté y me trajo. Al principio no me conocía nadie. Me costó. Una vez que agarré confianza pude meterme en el grupo y generarle, con mi laburo, confianza al grupo y al entrenador. Quiero seguir estando en el arco de Belgrano y eso será en base a resultados. Tengo que seguir por la misma senda para poder quedarme en el arco de Belgrano por mucho tiempo.

- Tener un presidente como Artime, que fue futbolista, ¿tiene beneficios para ustedes?

- En Estudiantes tuve a (Juan Sebastián) Verón como jugador y presidente. Y corre lo mismo con el “Luifa”, tienen un plus. Conocen el club, los manejos dirigenciales, viene del fútbol, está empapado de fútbol, sabe cómo actuar ante cada circunstancia por su experiencia. Artime con nosotros es un tipo muy presente. Por ejemplo, es el primero que nos recibe en los partidos. Entrega todo por lo que es Belgrano y nosotros acompañamos en esa idea, con trabajo.

Las cosas del fútbol

Losada, de 27 años, surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata se hizo arquero “de casualidad”. Se ríe al recordarlo. Es que cuando era un niño y jugaba a la pelota por diversión, iba al centro… “y un día faltó un arquero, dije me meto yo, la rompí, y bueno, quedé en esa posición. Rendía bien. Es la historia de la mayoría de los arqueros, a todos les pasa lo mismo – se ríe-. Cuando escucho a los arqueros contar su historia, ninguno al comienzo quería ir al arco. Entonces, fue por casualidad y se fue armando el gusto por atajar”.

Y ese gusto le hace buscar de aprender de todos. Le gusta analizar los arqueros y tratar de observar movimientos para poder usar en beneficio de su juego. Analizar e incorporar.

- ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol?

- Más allá de lo técnico, la pasión. La pasión es inigualable, no la encontrás en ningún otro lado. La adrenalina en la previa a un partido por buscar la victoria… cada uno desplegando sus armas. El fútbol genera una emoción muy grande. Es una sensación muy linda esa adrenalina de los partidos, del apoyo de la gente.

- ¿Y qué es lo que menos te gusta del fútbol?

- Es un deporte muy ingrato, que en un segundo sos héroe y al otro sos el peor de la historia. No me gusta esa crueldad que tienen de condenarte, pero convivimos con eso y nos gusta hacerlo. Es parte del trabajo. No me gusta tanta crueldad, sea ante un fallo o lo que sea; es parte de la sociedad. El tema es que la familia es la que sufre, porque nosotros estamos acostumbrados y no le damos bola. Me tocó que mi familia sufriera mucho y no es un lindo momento. Los jugadores estamos preparados para eso, pero la familia no.

La familia es vital en Nahuel Losada, ese arquero que con su porte genera seguridad en el arco de Belgrano. Pero es su familia, la que lo apoyó, apoya y apoyará. Por eso, cuenta: “Cuando no estoy con el equipo trato de darle todo a mi familia. Tengo dos nenas y hay que dedicarle tiempo. Si bien mi laburo es exigente, requiere de un descanso fuerte, entonces el tiempo que tengo para usarlo, lo hago con ellas”.

