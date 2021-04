El Kempes suma espacios para el básquet femenino

La rama femenina del básquet empieza a crecer en Córdoba y en este sentido la Agencia Córdoba Deportes impulsó que las niñas y jóvenes interesadas en este deporte puedan practicarlo en las instalaciones del Polo Deportivo Kempes, a través de las Escuelas Deportivas.

Las clases y entrenamientos están a cargo de Silvina Trapiella, histórica jugadora de la Selección Argentina femenina de Básquet, entrenadora y gran luchadora por la visibilización del deporte en la rama femenina.

"La escuelita es para ofrecer un lugar más para la mujer, sobre todo en este momento que está en pleno proceso de recuperación. La idea es apoyar para el desarrollo del básquet en la rama femenina, apoyar desde la Agencia a este empujón que se está dando para recuperar el básquet. Como es una zona donde no hay clubes con femenino, es una buena oportunidad", dijo la "Pipi" en declaraciones que reproduce la web de la Agencia Córdoba Deportes.

A propósito, las inscripciones ya están abiertas y se realizan en la web de la Agencia Córdoba Deportes, con cupos limitados.

La escuela de básquet está dirigida a niñas de entre 8 y 15 años y las clases y entrenamientos se brindan martes y jueves de 16 a 17.30.

El básquet femenino comenzó a sumar nuevas jugadoras en el último tiempo, pero el proceso es lento y recién comienza. De esta manera, Trapiella también analizó la actualidad del deporte. "Tenemos dos grupos muy marcados: uno menor de clubes que ya vienen trabajando y ahora un crecimiento de algunos clubes que no habían tenido y ahora empezaron a sumar categorías. Todavía hay mucha diferencia de nivel y el fin de semana cuando jugamos se nota mucho y no está bueno, pero no queda otra. Le estamos dando prioridad a que haya un crecimiento desde abajo, desde las categorías más chiquitas y alentando a la gente y clubes a que empiecen y los que ya tienen, que banquen la situación", explicó.

Y enfatizó: "Yo siempre digo 'lo que no se ve no se desea'. Si la nena nunca tocó la pelota va a ser muy difícil que pida que la lleven al básquet. La idea mía es llegar a los colegios de la zona, ir a dar una clase, que las nenas conozcan. Nunca juegan al básquet, si no conocen el deporte es muy difícil que les guste jugarlo".