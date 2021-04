“La situación del vóleibol hoy es apretada”

Las federaciones a nivel nacional han sido golpeadas por la pandemia y plantean, en muchos casos, el 2021 como el año para recuperarse y volver a despegar en cuestiones deportivas y también económicas. Con el paso de los meses, las actividades en Córdoba intentan imponerse ante la dura situación que les tocó y toca vivir.

Uno de esos organismos es la Federación Cordobesa de Vóleibol, que toma este año como la salida de lo ocurrido en 2020. Su presidente, Eduardo Fernández, dialogó con LA NUEVA MAÑANA y expresó cómo se vivieron estos primeros meses del 2021 y de qué manera se planifica la continuidad de la actividad en la provincia.

“La situación de vóleibol hoy, en cuanto a la Federación, es apretada, pero estamos bien. Nos tocó un año 2020 muy difícil porque no recibimos ayuda y fue muy difícil mantener nuestra infraestructura que es grande comparada con otras federaciones porque tenemos albergue, canchas y una serie de oficinas como la sala de reuniones, que normalmente nos piden para otros deportes, la misma Agencia Córdoba Deportes y la Municipalidad”, comenzó contando Fernández sobre la actualidad de este deporte en el ámbito de la provincia.

“Los clubes en Córdoba están en una situación muy mala y cuesta que algunos chicos puedan volver a jugar”.

- ¿Recibieron algún tipo de ayuda económica para recuperarse?

- Cuando fuimos a pedir ayuda porque no podíamos alquilar los albergues no recibimos nada en ese aspecto. Sí recibimos algo con respecto a los empleados. Ahora ya hemos puesto en funcionamiento la parte deportiva con mucho cuidado, si bien creemos nosotros que el protocolo que se ha hecho es muy bueno, porque lo aplicamos en las ligas y dio muchos resultados, fue un gran experimento en la Liga de Villa María, que lo organizamos entre la Municipalidad, la FeVa y la Federación así que para nosotros ha sido una experiencia muy linda. Eso ha repercutido muy bien porque la gente quiere hacer y nosotros veníamos con pocos equipos de varones nuevos y seguimos trabajando para que el vóleibol crezca.

- ¿La participación de equipos cordobeses a nivel nacional ayudó en algo en este aspecto?

- La participación de Atenas en la Liga Femenina ha sido muy buena, hacía mucho que no había un equipo de Córdoba. Deportivamente hemos tenido éxitos que hacía muchos años que no se tenía como fue la organización de la Liga Nacional Masculina y esta participación de Atenas.

- Los clubes que integran la Federación, ¿cómo están?

- Los clubes en general, no debe ser solo en nuestro deporte, en Córdoba están en situación muy mala y cuesta que algunos chicos puedan volver a jugar. Pero estamos tratando de ayudarlos, nosotros hemos reconocido lo que los clubes nos pagaron el año pasado para este 2021, venimos muy bien en ese aspecto y estamos empezando la actividad y queremos que continúe durante todo este año. Tenemos claro que los chicos no se contagian haciendo nuestro deporte, sino que se contagian fuera de las canchas de vóley, más teniendo en cuenta los protocolos con los que estamos trabajando.

“La pandemia nos está pegando fuerte, sobre todo a clubes y federaciones como la nuestra”.

- ¿Aumentó la cantidad de chicos que empiezan a practicar el deporte?

- No se ve cantidad de chicos nuevos. Sí hay clubes, y creemos que, si no pasa nada, si el año continúa “normal” se podría crecer en ese aspecto. La pandemia nos está pegando fuerte, sobre todo a clubes y federaciones como la nuestra, si no recibimos ayuda es muy difícil mantener las infraestructuras, es muy complicado para los clubes que no reciben ayuda. Creemos que tenemos independencia como para poder hacerlo y seguimos trabajando para que el vóley crezca, estamos en un buen momento y si no hubiera sido por la pandemia, creo que el 2020 y el 2021 hubieran sido grandes años para nuestro deporte en Córdoba.

Decisión polémica

La Federación de Vóley Argentino tomó una decisión reglamentaria, pero muy polémica en el marco de la pandemia de coronavirus que afecta al país y la región: descalificó a Boca de las semifinales de la Liga Argentina por no poder presentarse a jugar por un brote de contagios que afectó al plantel femenino. En cuartos de final había sucedido lo mismo con Vélez, que fue descalificado y no pudo enfrentar a Boca.

El club “Xeneize” pidió postergar los partidos que debían ante Gimnasia de La Plata por las semifinales, sin embargo la Federación no aceptó y tomó la misma determinación que antes: equipo que no se puede presentar por tener casos de Covid-19 queda eliminado de la competencia.

“FeVA informa que la serie semifinal entre Gimnasia y Boca fue suspendida. Boca Juniors no presentará su equipo debido a casos de COVID confirmados en su plantel y CT, de manera que Gimnasia accede a la final del certamen debido a la imposibilidad de postergar los partidos”, dice el comunicado oficial, que deja en claro que reglamentariamente no se permite postergar partidos.

