Hijo del cometa

ENTREVISTA A DAMIÁN CONNELLY

Damián Connelly es un destacado autor y editor de cómics argentino que, con sede en Córdoba, ha sabido proyectar su trabajo más allá de nuestro país. Sus obras, reconocidas por lectores y especialistas, llegan a otras orillas del mundo que descubren lo que por acá se sabe de sobra: El talento y la dedicación del artista. Tal es así que su última obra, “You promised me darkness”, que está por salir publicada en el sello estadounidense Behemoth ya está dando que hablar por una preventa significativa. Por eso charlamos con Connelly para que nos cuente cómo se fue dando este proyecto y qué es lo que se viene.

¿De qué se trata este nuevo libro? ¿Cuándo sale publicado?

- “You promised me darkness” es una miniserie de 5 números. La trama del libro nos cuenta que cada 75 años promedio, el cometa Halley orbita alrededor del sol, y cada vez que esto pasa, diferentes personas en el planeta Tierra nacen con sorprendentes habilidades, auras especiales que les permiten hacer cosas sobrenaturales, pero también esas auras pueden estar malditas. Yuko y Sebastián son dos hermanos con auras especiales que viven escapando de un ser conocido como el Antitodo, quien se alimenta de auras especiales, volviéndose más fuerte con cada ingesta. Este ser está obsesionado con las auras de estos hermanos y no se detendrá hasta devorarlas. Al mismo tiempo, una extraña pitonisa pronostica que el encuentro de los hermanos con ese villano podría desencadenar el fin del mundo. Pero Yuko y Sebastián no estarán solos, reciben la ayuda de un misterioso grupo formado por otros “hijos del cometa” quienes harán lo imposible para detener al todo poderoso Antitodo. Es una serie que combina el terror y el género superheroico, con muchos lugares oscuros y algún que otro toque de humor. Este es mi primer cómic largo como artista integral.

El primer número saldrá el 14 de abril en Estados Unidos y los próximos saldrán en los meses siguientes con periodicidad mensual.





¿Cómo surgió la posibilidad de publicarlo en Behemoth?

- La primera versión del cómic (la versión USA está totalmente retocada y con un tamaño diferente) salió publicada en formato digital en 2020 por mi sello Caja de Insectos. Justamente esa edición digital llamó la atención de los editores de Behemoth y se pusieron en contacto conmigo. La verdad fue un proceso bastante simple y fluido, se firmó el contrato muy rápido y se establecieron las fechas.



¿Quién realizó la traducción? ¿Qué implicó traducir la obra al inglés?

- La traducción es obra de Anabella Mazzaferri, mi compañera en Caja de Insectos. La verdad es que no fue algo muy complejo porque la historia transcurre en una ciudad ficticia situada en un Estados Unidos ucrónico y muchas palabras ya estaban pensadas para que sonaran en inglés. Lo que sí fue un trabajo arduo para Ana porque yo trabajé con mucho texto en off en la obra.



El libro salió al ruedo con una preventa, ¿cómo le fue en esa campaña?

- En realidad en Estados Unidos trabajan con una gran distribuidora llamada Diamond, esa distribuidora, muchos meses antes de que salgan los cómics, pone al servicio de las comiquerías un gran catálogo donde pueden hacer sus preorders con anticipación. Se diferencia un poco de lo que acá conocemos como preventas porque ese stock que piden las comiquerías es usualvmente el stock final que les quedan, o sea, las comiquerías a base de solicitudes de sus clientes o criterio propio, compra esos ejemplares a la distribuidora. La verdad fue sorprendente la recepción ya que se vendieron 30.000 ejemplares, algo que no pasaba hace mucho tiempo con un cómic independiente y en blanco y negro (hay que remontarse a “The Walking Dead” por ejemplo). Haciendo que “You promised me darkness” sea el título mejor vendido de la editorial y es algo que seguramente me abrirá muchas puertas en el futuro. Ahora tenemos que esperar para ver qué pasa con los siguientes números.



¿Cómo estás viviendo las repercusiones de la preventa?

- Fue una locura, no me lo esperaba y sigo sin asimilarlo. Además de las ventas, fue increíble ver una gran cantidad de portadas alternativas que las comiquerías encargaron por su parte contratando distintos dibujantes para hacerlas, incluso hay algunas con tapas metalizadas y cosas por el estilo, es increíble.



¿Hay planes de publicarlo en Argentina?

- Sí, en formato libro. Aún no quiero revelar mucho pero ya está confirmada la editorial, pero voy a esperar a que ellos estén en condiciones de dar la noticia y anunciar las fechas.



¿Qué más se viene con “You Promised Me Darkness”?

- Las ventas ayudaron a que ya me confirmen una segunda parte (otra mini de 5 números) y un spin off (una serie centrada en un personaje en particular). Ojalá las ventas sigan, así me confirman la tercera parte.



Al autor, quien actualmente sigue trabajando en algunos retoques de “You promised me darkness”, una serie con un guionista de Estados Unidos y una adaptación de una película, se lo puede seguir en Facebook y estar al tanto de todas sus novedades porque como él dice: “Siempre estoy en movimiento”.

