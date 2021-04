Las reuniones en casas se suspenden porque "el Estado no puede controlarlas"

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, explicó que las visitas de personas a domicilios particulares no estarán permitidas ya que a diferencia de las actividades en espacios públicos donde existen protocolos cuyo cumplimiento se puede exigir, en el ámbito privado el Estado "no ingresa" ni puede controlar, y por ende hay un mayor "relajamiento".

"Es una medida muy necesaria para prevenir los contagios en los lugares donde hay mayor relajamiento de las medidas de cuidado", defendió.

Tras conocerse las nuevas medidas, en declaraciones televisivas, aclaró que "uno puede encontrarse en lugares (públicos) con protocolos".

"El domicilio es un lugar del ámbito privado que no tiene protocolos y donde el Estado no ingresa. No está el de la mesa que mira o el dueño del local que exige el cumplimiento de las normas", diferenció.

Ibarra pidió a la sociedad que haga "un esfuerzo por tres semanas", al tiempo que señaló que "hay mucho asintomático con posibilidad de contagio" que en un domicilio particular podría generar un riesgo.

Consultada sobre por qué la actividad de los gimnasios estará autorizada y no así los encuentros sociales en domicilios privados, indicó que en los primeros "hay gente que hace cumplir los protocolos y se puede controlar además con la autoridad publica".

"En los ámbitos privados no hay nadie que pueda controlar", repitió, y dijo por ejemplo que es más difícil cuidar que se cumplan los dos metros de distanciamiento.

"Hemos privilegiado la posibilidad de cuidar la salud de los argentinos", concluyó.

Noticia relacionada: