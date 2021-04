Ratificaron las condenas a Puga y Cornejo en el "Juicio a los Magistrados"

Los dos ex funcionarios judiciales durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar en Córdoba habían rechazado la sentencia. Casación dejó firme el fallo que dictaminó condenas.

La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo del ex juez Miguel Ángel Puga y del ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, condenados a tres años por no denunciar detenciones ilegales y violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar en Córdoba.

Un informe del diario cooperativo Tiempo Argentino da cuenta de la novedad judicial, continuidad del “Juicio a los Magistrados” que se desarrolló en Córdoba años atrás y que tuvo sentencia en 2017. En aquella oportunidad, Puga y Cornejo fueron condenados a tres años. Ahora esa pena fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Casación, en un fallo firmado por los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña.

El ex juez fue encontrado culpable de “encubrimiento por infracción al deber de denunciar delitos, reiterado en cuatro ocasiones en concurso real con incumplimiento de la obligación de promover la acción penal”. Y el ex fiscal recibió la misma pena por “infracción al deber de denunciar delitos, reiterado en cuatro ocasiones en concurso real con incumplimiento de la obligación de promover acción penal”.

Ante la confirmación de la Casación, ambos intentaron llegar a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, pero el máximo tribunal penal les cerró esa vía, refiere el medio editado en la ciudad de Buenos Aires.

“Ambos ex magistrados tienen aún la posibilidad de llegar a la Corte mediante un recurso de “queja”, que rara vez es atendido por el máximo tribunal argentino”, finalizó.