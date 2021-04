Nuevas dosis de Sinopharm: ¿cómo sigue el Plan de Vacunación en Córdoba?

A partir de la llegada de una nueva partida de la vacuna Sinopharm, previsto para este fin de semana, el Ministerio de Salud de la Provincia informa que se incorporan al esquema de vacunación contra el coronavirus a las personas mayores de 60 años que tengan comorbilidades y adocentes del nivel primario correspondientes al segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto grado) tanto de colegios públicos y privados, como así también pertenecientes a las escuelas municipales de Córdoba Capital.

Cabe señalar que, con el arribo, durante este fin de semana de una partida de la vacuna Sinopharm, desde el lunes comenzará la inmunización en la Capital y desde el martes en el interior provincial de los mencionados grupos, cuyas personas previamente se hayan registrado de manera voluntaria para recibir la dosis en el sitio web: vacunacioncovid19.cba.gov.ar.

También se continuarán vacunando a los actuales grupos etarios y poblacionales que han sido definidos por la autoridad sanitaria.

Se recuerda que, en todos los casos, el ciudadano para asistir a colocarse la vacuna deberá recibir previamente su turno con la indicación de día y lugar de vacunación. Se reitera que no se debe acudir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas que no lo acrediten no serán vacunadas.