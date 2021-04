Jorman Campuzano chocó en su auto cuando se dirigía al entrenamiento de Boca

El jugador no sufrió lesiones de gravedad al igual que las personas que viajaban en el otro vehículo: a raíz de esta situación, no se hizo presente en la práctica de Boca.

El futbolista de Boca Jorman Campuzano protagonizó este jueves un accidente al chocar la camioneta que conducía contra un vehículo en el barrio porteño de Recoleta cuando se dirigía al entrenamiento.

El episodio se registró alrededor de las 7.15 de este jueves en el cruce de las avenidas Del Libertador y Callao, en el mencionado barrio porteño cuando el colombiano iba camino al entrenamiento del club de la Ribera en Ezeiza.

Según se informó, el jugador cafetero no sufrió lesiones de gravedad al igual que las personas que viajaban en el otro vehículo: a raíz de esta situación, no se hizo presente en la práctica de Boca.

El mediocampista estaba en duda para ser de la partida en el encuentro en el que Boca recibirá a Defensa y Justicia el próximo sábado a las 18.30.

Si bien el entrenador Miguel Ángel Russo no lo dio a conocer, colocaría en el once titular a Alan Varela en reemplazo de Campuzano, quien no viene teniendo un buen nivel en lo que va del campeonato.

El probable equipo para jugar ante Defensa y Justicia sería: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano o Alan Varela, Cristian Medina o Agustín Almendra; Mauro Zárate, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

