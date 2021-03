Zárate recibió al Cispren y reivindicó “el derecho a la información”

La comisaria General Liliana Zárate Belletti, jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba, recibió este miércoles al Cispren tras la intimidación sufrida por el periodista Andrés Ferreyra, por parte de un comisario finalmente desplazado del cargo.

El encuentro se produjo en el despacho de la jefa de la Policía provincial, a solicitud del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. La organización gremial había expresado en su momento el rechazo al hecho intimidatorio sufrido días atrás por el periodista de Canal 12 Andrés “Andy” Ferreyra, quien recibió una carta documento de parte del entonces comisario Mayor Mauricio Mielgo, cuestionándole un informe periodístico.

Tras explicar los pasos dispuestos de la institución a partir de evaluar los hechos que involucraron al ahora ex comisario, Zárate Belletti reivindicó su gestión al frente de la fuerza “y los cambios sobre los que se viene avanzando desde hace ya unos años, en cuanto los temas de género, con la obligatoriedad de capacitarse en la Ley Micaela, cualquier aspecto que tenga que ver con la no discriminación y el respeto a las minorías”. En ese sentido, recordó lo importante que fue el taller que promovió el Cispren hace tres años, que "sirvió para conocer aspectos que no estaban del todo claros, que nos ayuda a aprender mucho sobre la comunicación y el derecho a la información”.

A su vez, la secretaria General del sindicato, María Ana Mandakovic, recordó los encuentros mantenidos con la Policía en 2018, que derivaron un una capacitación a la plana mayor y los jefes departamentales sobre “libertad de expresión y derecho a la información”. Y, en tanto que esa inédita instancia de diálogo tuvo muy buena recepción en el colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa, el gremio quiere reeditar la experiencia: "De nuestra parte tenemos la mejor predisposición y quien nos asesora en esta materia, el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, comparte la idea de organizar una nueva jornada de capacitación, para explicar de qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión y cuáles son las responsabilidades y los límites, de los periodistas y de la fuerza de seguridad”, aseguró Mandakovic.

La jefa de la Policía se comprometió a coordinar en un futuro inmediato una jornada de capacitación dirigida a la cúpula de la institución. “La idea es que la institución y el sindicato avancemos en la coordinación, donde podríamos, con los cuidados y respeto a los protocolos, reunirnos en el auditorio los 13 integrantes de la plana mayor, por un lado, en tanto por vía remota, por Zoom, podemos incorporar a los 60 directores que se desenvuelven en toda la provincia”, expresó.

Acompañó a la jefa de Policía el subjefe, Comisario General Ariel Darío Lecler. Por el Cispren participaron de la reunión su secretaria General María Ana Mandakovic; el secretario de Organización, Néstor Pérez y el secretario Administrativo, Miguel Apontes. El asesor del Cispren en el Derecho a la Información, Miguel Rodríguez Villafañe, participó de manera remota.

