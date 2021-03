Trabajadores del transoporte piden al Gobierno vacunación "urgente"

La Confederación de Trabajadores del Transporte reclamó vacunar a la totalidad de los trabajadores del transporte público y privado que "no dejó de prestar servicios".

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) reclamó al Gobierno Nacional un plan de emergencia para vacunar a la totalidad de los trabajadores del transporte público y privado que desde que comenzó la pandemia no dejó de prestar servicios ni un solo día.

La organización ya realizó un pedido formal y público en diciembre pasado, pero sostuvo que pasaron los meses y el pedido se hizo de manera personal cuando la Comisión Directiva se reunió con el renunciado ministro de Salud de la Nación Ginés González García en los despachos de la misma cartera.

"A partir de esa fecha, transcurrieron más de 50 días y desde el Gobierno Nacional no se recibieron más señales para paliar la emergencia sanitaria a la que se enfrentan los trabajadores que no solo transportan a millones de argentinos para que puedan llegar a sus trabajos esenciales todos los días sino además otros cientos de miles de argentinos que desarrollan su actividad", precisó la CATT, cuyo secretario General, Juan Carlos Schmid, tiene coronavirus.

En ese sentido, Schmid continúa desde hace casi tres semanas con la recuperación en su casa en Rosario, ya que padece neumonía luego de contagiarse por segunda vez de Covid-19.

"Los trabajadores del transporte no solo transportamos a los argentinos sino además somos protagonistas fundamentales y esenciales para traer y transportar las vacunas a lo largo y ancho de todo el país y, sin embargo, hasta el momento no hubo ninguna señal por parte de las autoridades para proteger y resguardar a los trabajadores que exponiéndose diariamente entregan todo -incluso su salud y hasta su vida- para sostener no solo la actividad económica de los argentinos sino también la salud de toda la población", remarcó el sindicato.

Y agregó: "Por esta razón los trabajadores del transporte volvemos a insistir y a instar a las autoridades una urgente solución para proteger y salvaguardar la salud de todo el personal de transporte que hoy es más esencial que nunca".

Por último, la CATT indicó: "Ante esta situación, sostenemos y recordamos la consigna que desde el primer minuto de la pandemia se hizo carne entre los trabajadores del transporte: #NadieSeSalvaSolo.

