Por obras, Aguas Cordobesas suspenderá el servicio de agua en 169 barrios

Córdoba 25/03/2021
Los trabajos se llevarán adelante desde las 8 y hasta las 20. “Solicitamos a los vecinos abastecidos por planta Los Molinos, verificar que sus reservas domiciliarias", pidió la empresa.
Canilla Agua NA
Unos 169 barrios se verán afectados por los trabajos desde las 8 a las 20 horas.  Foto: NA.

Aguas Cordobesas anunció que el próximo sábado se llevarán a cabo tareas de puesta a punto y calibración del sistema Nueva Conducción Entubada, Puente Canal sobre el Río Anisacate y Canal Los Molinos-Córdoba, el cual trasladará el agua cruda a la Planta Potabilizadora que abastece al sector sur de la ciudad de Córdoba. Unos 169 barrios se verán afectados por los trabajos desde las 8 a las 20 horas. 

La empresa solicitó a los usuarios afectados que prevean esta situación. “Solicitamos a los vecinos abastecidos por planta Los Molinos, verificar que sus reservas domiciliarias se encuentren llenas al inicio del operativo y que hagan un uso racional del agua, destinándola exclusivamente para actividades de cocina, higiene e hidratación”, detalló.

Mirá el listado completo de los barrios afectados:

1. 1º DE MAYO

2. 23 DE ABRIL

3. 25 DE MAYO

4. 4 DE FEBRERO

5. ACHAVAL PEÑA

6. ACOSTA

7. AIRES DEL SUR

8. ALMIRANTE BROWN

9. ALTAMIRA

10. ALTO ALBERDI

11. ALTOS SUD DE SAN VICENTE

12. AMPLIACION 1º DE MAYO

13. AMPLIACION ALTAMIRA

14. AMPLIACION EMPALME

15. AMPLIACION GENERAL ARTIGAS

16. AMPLIACION JARDIN ESPINOSA

17. AMPLIACION KENNEDY

18. AMPLIACION SAN FERNANDO

19. AMPLIACION SAN PABLO

20. AMPLIACION VELEZ SARSFIELD

21. AVENIDA

22. BAJADA SAN ROQUE

23. BARRANCAS DEL SUR

24. BELLA VISTA

25. BELLA VISTA OESTE

26. BENJAMIN POLICARPIO CABRAL

27. BETANIA

28. BIALET MASSE

29. BOEDO

30. CABAÑA DEL PILAR

31. CABO FARINA

32. CACERES

33. CALIFORNIA

34. CAMINO A 60 CUADRAS

35. CAMINO A SAN CARLOS

36. CAMINO A VILLA POSE

37. CAROLA LORENZINI

38. CENTRO

39. CERVECEROS

40. CIUDAD DE MIS SUEÑOS

41. CIUDAD EVITA

42. CIUDAD OBISPO ANGELELLI

43. CIUDAD UNIVERSITARIA

44. CIUDADELA

45. CLAROS DEL BOSQUE

46. COLINAS DE BELLA VISTA

47. COLINAS DE VELEZ SARSFIELD

48. COLON

49. COLONIA LOLA

50. COOPERATIVA LA UNIDAD

51. CORRAL DE PALOS

52. COUNTRY CLUB

53. COUNTRY JOCKEY CLUB

54. CRISOL NORTE

55. CRISOL SUD

56. CUPANI

57. DEAN FUNES

58. EJERCITO ARGENTINO

59. EL CARMELO

60. EL QUEBRACHO

61. EL VIEJO ALGARROBO

62. EMAUS

63. EMPALME

64. EMPALME CASAS DE OBREROS Y EMPLEADOS

65. ESTACION FERREYRA

66. EVITA

67. FERREYRA

68. FERREYRA SEGUNDA SECCION

69. FERROVIARIO MITRE

70. FINCAS DEL SUR

71. GENERAL ARTIGAS

72. GUEMES

73. HORIZONTE

74. INAUDI

75. INDUSTRIAL ESTE

76. IPONA

77. IRUPE

78. ITUZAINGO

79. ITUZAINGO ANEXO

80. ITUZAINGO II (No Oficial)

81. JARDIN

82. JARDIN DEL PILAR

83. JARDIN DEL SUD (No Oficial)

84. JARDIN ESPINOSA

85. JARDIN HIPODROMO

86. JARDINES DEL JOCKEY

87. JOCKEY CLUB

88. JOSE HERNANDEZ

89. JOSE IGNACIO DIAZ 1°, 2° y 3° SECCION

90. JOSE IGNACIO RUCCI

91. JOSE IGNACION DIAZ 3

92. KENNEDY

93. LA CARBONADA

94. LAS CAÑITAS

95. LAS CAÑUELAS

96. LAS FLORES

97. LAS HUERTILLAS

98. LAS LILAS

99. LOS CEIBOS

100. LOS EUCALIPTUS

101. LOS FRESNOS

102. LOS JOSEFINOS

103. LOS SAUCES

104. MAIPU 1° y 2° SECCION

105. MALDONADO

106. MALDONADO

107. MARCOS SASTRE

108. MAULLER

109. MAURIZI

110. MIRADOR

111. MIRALTA

112. NICOLAS AVELLANEDA

113. NUEVA CORDOBA

114. NUEVA CORDOBA ANEXA

115. O.S.N.

116. OBSERVATORIO

117. OÑA

118. PARQUE ALAMEDA

119. PARQUE ATLANTICA

120. PARQUE CAPITAL

121. PARQUE LATINO

122. PARQUE LOS MOLINOS

123. PARQUE SAN CARLOS

124. PARQUE SAN VICENTE

125. PARQUE SARMIENTO

126. PARQUE VELEZ SARSFIELD

127. PASO DE LOS ANDES

128. PIEDRAS BLANCAS

129. PORTAL DE CORDOBA

130. POSTA DE VARGAS

131. QUINTAS DE FERREYRA

132. QUINTAS DE FLORES

133. QUINTAS DE ITALIA

134. RAMON J. CARCANO

135. RENACIMIENTO

136. RESIDENCIAL OLIVOS

137. RESIDENCIAL SAN CARLOS

138. RESIDENCIAL VELEZ SARSFIELD

139. RIVADAVIA

140. ROCIO DEL SUR

141. ROGELIO MARTINEZ

142. S.E.P SEGUNDA ETAPA

143. S.E.P.

144. SAN ANTONIO

145. SAN CAYETANO

146. SAN DANIEL

147. SAN FELIPE

148. SAN FERNANDO

149. SAN FRANCISCO

150. SAN JAVIER

151. SAN LORENZO

152. SAN PABLO

153. SAN VICENTE

154. SANTA ANA RESIDENCIAL

155. SANTA RITA

156. SARMIENTO

157. TALLERES SUD

158. TEJAS DE LA CANDELARIA

159. TEJAS DEL SUR

160. URQUIZA

161. VILLA ARGENTINA

162. VILLA BUSTOS

163. VILLA CORONEL OLMEDO

164. VILLA EUCARISTICA

165. VILLA REVOL

166. VILLA REVOL ANEXO

167. VILLA RIVADAVIA ANEXO “A”

168. VILLA SAN CARLOS

169. VILLA SAN ISIDRO

Aguas Cordobesas Plantas Los Molinos

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