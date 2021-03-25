Por obras, Aguas Cordobesas suspenderá el servicio de agua en 169 barrios
Aguas Cordobesas anunció que el próximo sábado se llevarán a cabo tareas de puesta a punto y calibración del sistema Nueva Conducción Entubada, Puente Canal sobre el Río Anisacate y Canal Los Molinos-Córdoba, el cual trasladará el agua cruda a la Planta Potabilizadora que abastece al sector sur de la ciudad de Córdoba. Unos 169 barrios se verán afectados por los trabajos desde las 8 a las 20 horas.
La empresa solicitó a los usuarios afectados que prevean esta situación. “Solicitamos a los vecinos abastecidos por planta Los Molinos, verificar que sus reservas domiciliarias se encuentren llenas al inicio del operativo y que hagan un uso racional del agua, destinándola exclusivamente para actividades de cocina, higiene e hidratación”, detalló.
Mirá el listado completo de los barrios afectados:
1. 1º DE MAYO
2. 23 DE ABRIL
3. 25 DE MAYO
4. 4 DE FEBRERO
5. ACHAVAL PEÑA
6. ACOSTA
7. AIRES DEL SUR
8. ALMIRANTE BROWN
9. ALTAMIRA
10. ALTO ALBERDI
11. ALTOS SUD DE SAN VICENTE
12. AMPLIACION 1º DE MAYO
13. AMPLIACION ALTAMIRA
14. AMPLIACION EMPALME
15. AMPLIACION GENERAL ARTIGAS
16. AMPLIACION JARDIN ESPINOSA
17. AMPLIACION KENNEDY
18. AMPLIACION SAN FERNANDO
19. AMPLIACION SAN PABLO
20. AMPLIACION VELEZ SARSFIELD
21. AVENIDA
22. BAJADA SAN ROQUE
23. BARRANCAS DEL SUR
24. BELLA VISTA
25. BELLA VISTA OESTE
26. BENJAMIN POLICARPIO CABRAL
27. BETANIA
28. BIALET MASSE
29. BOEDO
30. CABAÑA DEL PILAR
31. CABO FARINA
32. CACERES
33. CALIFORNIA
34. CAMINO A 60 CUADRAS
35. CAMINO A SAN CARLOS
36. CAMINO A VILLA POSE
37. CAROLA LORENZINI
38. CENTRO
39. CERVECEROS
40. CIUDAD DE MIS SUEÑOS
41. CIUDAD EVITA
42. CIUDAD OBISPO ANGELELLI
43. CIUDAD UNIVERSITARIA
44. CIUDADELA
45. CLAROS DEL BOSQUE
46. COLINAS DE BELLA VISTA
47. COLINAS DE VELEZ SARSFIELD
48. COLON
49. COLONIA LOLA
50. COOPERATIVA LA UNIDAD
51. CORRAL DE PALOS
52. COUNTRY CLUB
53. COUNTRY JOCKEY CLUB
54. CRISOL NORTE
55. CRISOL SUD
56. CUPANI
57. DEAN FUNES
58. EJERCITO ARGENTINO
59. EL CARMELO
60. EL QUEBRACHO
61. EL VIEJO ALGARROBO
62. EMAUS
63. EMPALME
64. EMPALME CASAS DE OBREROS Y EMPLEADOS
65. ESTACION FERREYRA
66. EVITA
67. FERREYRA
68. FERREYRA SEGUNDA SECCION
69. FERROVIARIO MITRE
70. FINCAS DEL SUR
71. GENERAL ARTIGAS
72. GUEMES
73. HORIZONTE
74. INAUDI
75. INDUSTRIAL ESTE
76. IPONA
77. IRUPE
78. ITUZAINGO
79. ITUZAINGO ANEXO
80. ITUZAINGO II (No Oficial)
81. JARDIN
82. JARDIN DEL PILAR
83. JARDIN DEL SUD (No Oficial)
84. JARDIN ESPINOSA
85. JARDIN HIPODROMO
86. JARDINES DEL JOCKEY
87. JOCKEY CLUB
88. JOSE HERNANDEZ
89. JOSE IGNACIO DIAZ 1°, 2° y 3° SECCION
90. JOSE IGNACIO RUCCI
91. JOSE IGNACION DIAZ 3
92. KENNEDY
93. LA CARBONADA
94. LAS CAÑITAS
95. LAS CAÑUELAS
96. LAS FLORES
97. LAS HUERTILLAS
98. LAS LILAS
99. LOS CEIBOS
100. LOS EUCALIPTUS
101. LOS FRESNOS
102. LOS JOSEFINOS
103. LOS SAUCES
104. MAIPU 1° y 2° SECCION
105. MALDONADO
106. MALDONADO
107. MARCOS SASTRE
108. MAULLER
109. MAURIZI
110. MIRADOR
111. MIRALTA
112. NICOLAS AVELLANEDA
113. NUEVA CORDOBA
114. NUEVA CORDOBA ANEXA
115. O.S.N.
116. OBSERVATORIO
117. OÑA
118. PARQUE ALAMEDA
119. PARQUE ATLANTICA
120. PARQUE CAPITAL
121. PARQUE LATINO
122. PARQUE LOS MOLINOS
123. PARQUE SAN CARLOS
124. PARQUE SAN VICENTE
125. PARQUE SARMIENTO
126. PARQUE VELEZ SARSFIELD
127. PASO DE LOS ANDES
128. PIEDRAS BLANCAS
129. PORTAL DE CORDOBA
130. POSTA DE VARGAS
131. QUINTAS DE FERREYRA
132. QUINTAS DE FLORES
133. QUINTAS DE ITALIA
134. RAMON J. CARCANO
135. RENACIMIENTO
136. RESIDENCIAL OLIVOS
137. RESIDENCIAL SAN CARLOS
138. RESIDENCIAL VELEZ SARSFIELD
139. RIVADAVIA
140. ROCIO DEL SUR
141. ROGELIO MARTINEZ
142. S.E.P SEGUNDA ETAPA
143. S.E.P.
144. SAN ANTONIO
145. SAN CAYETANO
146. SAN DANIEL
147. SAN FELIPE
148. SAN FERNANDO
149. SAN FRANCISCO
150. SAN JAVIER
151. SAN LORENZO
152. SAN PABLO
153. SAN VICENTE
154. SANTA ANA RESIDENCIAL
155. SANTA RITA
156. SARMIENTO
157. TALLERES SUD
158. TEJAS DE LA CANDELARIA
159. TEJAS DEL SUR
160. URQUIZA
161. VILLA ARGENTINA
162. VILLA BUSTOS
163. VILLA CORONEL OLMEDO
164. VILLA EUCARISTICA
165. VILLA REVOL
166. VILLA REVOL ANEXO
167. VILLA RIVADAVIA ANEXO “A”
168. VILLA SAN CARLOS
169. VILLA SAN ISIDRO