Covid-19: se registraron 8.300 nuevos casos y 123 fallecimientos en el país

Unas 123 personas murieron y 8.300 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina.

Con estos datos suman 54.946 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.269.877 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó además que son 3.574 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55,7% en el país y del 59,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

A raíz de la suba de casos que se registró en los últimos días, esta mañana, la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti aseguró que Argentina está en situación de alerta desde hace semanas, no solo por los números del país, sino también por la situación global.

Además, admitió que se estudian restricciones por franjas horarias y diferir la segunda dosis para vacunar a la mayor cantidad de personas antes de la llegada de las bajas temperaturas.

No obstante, fuentes de la Casa Rosada luego aclararon que "hoy no se está estudiando ninguna restricción para una franja horaria ni ningún tipo de confinamiento", aunque deslizaron que "en un escenario sanitario similar" al de principios de enero pasado, "no se descarta la aplicación de una medida de estas características".

"Una medida de restricción de circulación nocturna ya fue aplicada con éxito luego del pico de casos a fin de año por las fiestas y demostró ser efectiva ya que después los casos se estabilizaron y bajaron. En un escenario sanitario similar, no se descarta la aplicación de una medida de estas características, pero hoy no se está estudiando ninguna restricción para una franja horaria ni ningún tipo de confinamiento", aclararon las fuentes.