Identificaron a la agresora de una joven en una fiesta clandestina

Una fiesta clandestina en barrio Pueyrredón culminó el fin de semana con una joven con graves heridas cortantes, al punto que en las curaciones recibió 15 puntos de sutura. La chica, de 19 años, indicó: “El sábado a la noche salí a una fiesta clandestina a una cuadra de mi casa, y una chica me agredió por un malentendido. En un momento me retiro del lugar rumbo a mi casa, pero peleamos de nuevo, saca un vidrio y me corta la cara”.

La riña produjo en la muchacha cortes en la cara y en el brazo. "El más profundo es en el labio, donde tengo puntos por dentro y por fuera”, completó la joven, al tiempo que identificó a su agresora, que sería citada en las próximas horas.

El suceso ocurrió en la intersección de Siriaco Ortiz y Pasaje Garay, e investiga el caso la fiscal Patricia García Ramírez. Asimismo, no se descarta que hubieran otras jóvenes involucradas en la disputa.