Cuatro heridos tras un choque entre un colectivo urbano y un automóvil

Cuatro personas resultaron heridas este martes, tras chocar un colectivo urbano con un automóvil en el cruce de avenida Pueyrredón y Paraguay, en barrio Observatorio.

El impacto fue protagonizado por el interno 01 de la línea 62 perteneciente a la empresa Coniferal y un Peugeot 505. En el lugar, trabajaba personal del servicio 107, Bomberos y la Policía.

Beatriz, una pasajera del ómnibus, contó a Cadena 3, que había al menos cuatro personas lesionadas. "No venía mucha gente parada. Yo no me golpeo mucho porque lo vi al auto y me preparé para el golpe”, dijo.

Según relató la mujer, el automóvil fue el que ocasionó el choque. Las personas heridas fueron asistidas por traumatismos varios y en principio no revestirían gravedad.