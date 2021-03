Milagros Mina: “Estando internada se sintió mucho el apoyo”

“De los golpes estoy bien, dentro de todo, nada que no pueda aguantar. Últimamente la cabeza no me ha estado doliendo, pero sí el cuello para dormir. De ahí en más todo bien. La recuperación vamos muy tranqui, el doctor me dijo que es un proceso largo pero que vamos bien”, cuenta Milagros Mina. Lo cuenta; y eso ya es un logro. Porque ella y su familia pasaron momentos muy complicados en febrero, debido a un accidente de moto que sufrió y que le provocó golpes en la cabeza. Estuvo varios días internada en estado delicado.

“Mili” Mina, defensora del plantel femenino de Talleres, recibió muestras de apoyo y hubo una cadena de oración por su vida durante esas jornadas. Y el milagro de Milagros se concretó. Y hoy lo cuenta y sentencia feliz: “No me quedaron secuelas, ni tampoco me van a quedar”.

La juvenil futbolista, con pasado en la Selección argentina, dialogó con La Nueva Mañana sobre el proceso de recuperación que está atravesando tras aquel accidente provocado por el encierro de un auto en la calle.

“Estando en la clínica no tuve miedo ni nada, porque realmente no sabía lo que tenía ni el riesgo que corría. Pero una vez que me dieron el alta empecé a preguntar porque habían pedido cadenas de oración y todo eso. Y ahí mi mamá me contó todo. Quede muy impactada, porque para mí había sido solamente un golpe nomás”, narró la defensora.

A propósito de esas muestras de apoyo con mensajes multiplicados en las redes sociales, cadenas de oración y demás, “Mili”, agradecida, dijo: “La verdad que fue una sensación hermosa, porque, en serio que no tenía ni idea de la cantidad de gente que me seguía y hasta el día de hoy estoy muy agradecida con cada uno. Estando internada se sintió mucho el apoyo y me hizo re bien”.

- Fueron cientos de mensajes, ¿pero hubo alguno que te sorprendió?

- Todos los mensajes me sorprendieron. Pero porque nunca esperaba esa cantidad. Aunque más me sorprendió fue la historia que subió (en su cuenta de Instagram) subió Nahuel Bustos, y dos mensajes de unos jugadores de Primera.

Volver... las ganas de volver

“Mili” Mina juega al fútbol desde niña. A los 8 años estuvo en una escuelita de varones, y a los 12 años se sumó a Instituto a través de una vecina que la invitó. Y desde allí se destacó. En el club de Alta Córdoba la rompió y su desempeño la llevó a ser varias veces convocada a las selecciones juveniles nacionales y de Córdoba.

El año pasado se sumó al fútbol femenino de Talleres, cedida a préstamo desde la “Gloria”. Jugó algunos amistosos, hasta que llegó la pandemia y le impidió jugar oficialmente con “Las Matadoras”.

Mina sigue perteneciendo al plantel de la “T” y este 2021 tenía el sueño de poder jugar oficialmente con la casaca albiazul. El accidente provoca que tendrá que esperar un tiempo para volver a las canchas.

“No volví a entrenar ni tampoco puedo”, le contó a este medio de la futbolista, y con cierta pena, agregó: “No puedo jugar al fútbol por seis meses. Me duele más eso que el golpe”.

- ¿Cómo fue cuando te dieron esa noticia?

- Cuando tuve control hace dos semanas ahí le pregunté si podía entrenar y me dijo eso. Todavía no pasó ni un mes, imagínate cómo estoy.

- Debes estar contando los días...

- Se me hacen eternos los días.

Foto: Anabel Diez

El femenino de Talleres y un llamado de atención

El fútbol femenino de Talleres está viviendo una situación complicada. Una muestra más de la falta de apoyo que tienen las mujeres en el fútbol de Córdoba. Tras la partida de Miqueas Russo, DT que estuvo cuatro años con las “Matadoras”, quedó reemplazándolo Esteban Fernández. Pero sólo fue un mes y medio que “Pipa” estuvo al frente. El entrenador y preparador físico anunció la semana pasada que no continuaba. Y desde entonces las jugadoras están sin una cabeza de proyecto.

A cierre de edición de este número de La Nueva Mañana las futbolistas de Talleres estaban entrenando con un profe de la Escuelita de fútbol, esperando que desde la dirigencia comuniquen qué cuerpo técnico las entrenarán durante la temporada.

Cabe recordar que el torneo principal de futbol femenino que organiza la Liga cordobesa tenía al 13 de marzo como fecha de inicio.

Aún el certamen no comenzó y, por ahora, no tiene fecha de arranque.

Talleres durante los últimos años es uno de los principales animadores del torneo local. En los últimos meses perdió a varias figuras importantes: Florencia Pianello, Paulina Gramaglia, Catalina Primo, Jazmin Allende, Magalí Chavero, Florencia Barraza, Betina Soriano... además de los entrenadores.

